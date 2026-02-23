Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | घर में बनवाना है 10×12 का नया बेडरूम? पहले जान लें सीमेंट, सरिया और ईंट का कितना आएगा खर्च

घर में बनवाना है 10×12 का नया बेडरूम? पहले जान लें सीमेंट, सरिया और ईंट का कितना आएगा खर्च

Edited By Updated: 23 Feb, 2026 04:55 PM

how much does it cost to build a 10 12 bedroom know cement and steel estimate

अगर आप 10×12 फीट का बेडरूम बनवाने की योजना बना रहे हैं, तो पहले बजट और सामग्री का अनुमान लगाना जरूरी है। सामान्य गुणवत्ता के साथ इसका कुल खर्च लगभग 2 से 3 लाख रुपये तक हो सकता है। निर्माण के लिए करीब 45–55 सीमेंट बैग, 450–550 किलोग्राम सरिया और...

नेशनल डेस्क : अगर आप घर में 10×12 फीट का एक नया बेडरूम बनाने की सोच रहे हैं, तो काम शुरू करने से पहले बजट और निर्माण सामग्री का सही अनुमान लगाना बेहद जरूरी है। कुल खर्च जगह, मजदूरी दर, मटेरियल की गुणवत्ता और फिनिशिंग के स्तर पर निर्भर करता है। सही प्लानिंग से आप अनावश्यक खर्च से बच सकते हैं और काम समय पर पूरा कर सकते हैं।

कुल अनुमानित खर्च

10×12 फीट (करीब 120 वर्ग फीट) के कमरे का निर्माण खर्च सामान्य गुणवत्ता के साथ लगभग 1.90 लाख से 2.20 लाख रुपये तक हो सकता है। यदि आप बेहतर और ब्रांडेड मटेरियल के साथ प्रीमियम फिनिशिंग करवाते हैं, तो यही लागत बढ़कर 2.50 लाख से 3 लाख रुपये तक पहुंच सकती है। इसलिए बजट तय करते समय अपनी जरूरत और गुणवत्ता को ध्यान में रखना जरूरी है।

सीमेंट की आवश्यकता

इस आकार के कमरे के निर्माण के लिए आमतौर पर 45 से 55 सीमेंट बैग की जरूरत पड़ती है। यह सीमेंट फाउंडेशन, कॉलम, बीम, छत की ढलाई, ईंटों की जोड़ाई और प्लास्टर में उपयोग होता है। बाजार दर के अनुसार सीमेंट पर लगभग 15,000 से 20,000 रुपये तक खर्च आ सकता है।

यह भी पढ़ें - शराब नहीं पीने के बावजूद भारतीय को 'फैटी लिवर', पीने वाले विदेशी का लिवर स्वस्थ, जानें क्यों हैं ऐसा?

सरिया (आयरन रॉड) की मात्रा

कमरे की मजबूती के लिए लगभग 450 से 550 किलोग्राम सरिया की आवश्यकता होती है। आमतौर पर 10 मिमी और 12 मिमी की रॉड बीम और स्लैब के लिए उपयोग की जाती हैं, जबकि 8 मिमी की रॉड रिंग और स्टिरअप के लिए लगाई जाती है। सरिया की कुल लागत लगभग 22,000 से 33,000 रुपये के बीच हो सकती है।

और ये भी पढ़े

ईंटों की जरूरत

दीवार की मोटाई और डिजाइन के अनुसार लगभग 4,000 से 5,000 ईंटों की जरूरत पड़ती है। यदि 9 इंच मोटी दीवार बनाई जाती है तो ईंटों की खपत ज्यादा होगी, जबकि 4 इंच की पार्टिशन दीवार में कम ईंटें लगती हैं। दरवाजे और खिड़कियों की संख्या भी ईंटों की मात्रा को प्रभावित करती है। इस पर लगभग 30,000 से 45,000 रुपये तक खर्च आ सकता है।

रेत और गिट्टी

निर्माण कार्य के लिए लगभग 400 से 500 क्यूबिक फीट रेत और गिट्टी की आवश्यकता होती है। यह सामग्री कंक्रीट तैयार करने, फाउंडेशन, स्लैब और प्लास्टर के लिए जरूरी होती है।

फिनिशिंग का अतिरिक्त खर्च

सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं, बल्कि फिनिशिंग का खर्च भी कुल बजट में अहम भूमिका निभाता है। दरवाजे, खिड़कियां, बिजली की वायरिंग, स्विच, प्लंबिंग, पेंट, टाइल्स और फ्लोरिंग जैसी चीजें कुल लागत को काफी बढ़ा सकती हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!