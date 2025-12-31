पिता की तरह सभी के लिए उपलब्ध रहने की कोशिश कर रहा हूं : नितिन नवीन

Edited By Radhika,Updated: 31 Dec, 2025 02:59 PM
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुधवार को कहा कि वह अपने पिता के पदचिह्नों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, जो ‘‘सभी के लिए उपलब्ध रहते थे'' और पार्टी कार्यकर्ताओं को परिवार की तरह मानते थे।
नेशनल डेस्क: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुधवार को कहा कि वह अपने पिता के पदचिह्नों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, जो ‘‘सभी के लिए उपलब्ध रहते थे'' और पार्टी कार्यकर्ताओं को परिवार की तरह मानते थे। नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भाजपा से विधायक रहे थे। सिन्हा की पुण्यतिथि के अवसर पर यहां एक पार्क में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में नितिन नवीन के साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की।
<
>
अपने पिता को श्रद्धांजलि देने के बाद नितिन नवीन ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैं अपने पिता के राजनीतिक जीवन से सीख लेकर उनके पदचिह्नों पर चलने की कोशिश कर रहा हूं जो सभी के लिए उपलब्ध रहते थे और पार्टी कार्यकर्ताओं को परिवार की तरह मानते थे।'' उन्होंने कहा, ‘‘आज मेरे पिता की 20वीं पुण्यतिथि है। जिस तरह उन्होंने सादगी के साथ संगठन को सींचा और कार्यकर्ताओं के साथ पारिवारिक रिश्ते बनाए, वह उल्लेखनीय है।'' नवीन ने यह भी कहा कि समाज के विकास के लिए उनके पिता द्वारा किए गए कार्य ‘‘हम सभी के लिए प्रेरणादायी'' हैं।
उन्होंने दावा किया कि बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार, नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की परिकल्पना के अनुरूप राज्य को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, ‘‘चुनाव प्रबंधन पर उनकी गहरी पकड़ थी। विधायक बनने से पहले हो या बाद में, चुनाव कैसे संभालना है, यह उनकी विशेषता थी।'' उन्होंने कहा, ‘‘सामाजिक सेवा के क्षेत्र में हो या जनप्रतिनिधि के रूप में, नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।''