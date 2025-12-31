न्यूजीलैंड में वर्ष 2026 का शानदार स्वागत, स्काई टावर पर भव्य आतिशबाज़ी, रंगीन रोशनियों से चमका आसमान (Video)

न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में 2026 का भव्य स्वागत किया गया। स्काई टावर पर आतिशबाज़ी ने आसमान रोशन कर दिया। ऑकलैंड दुनिया के पहले बड़े शहरों में शामिल रहा, जहां नए साल की एंट्री हुई। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने देशवासियों को शुभकामनाएं दीं।

International Desk: न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर ने बुधवार को शानदार आतिशबाज़ी के साथ वर्ष 2026 का स्वागत किया। ऑकलैंड दुनिया के पहले प्रमुख शहरों में शामिल रहा, जहां नए साल की एंट्री हुई। शहर के प्रतिष्ठित स्काई टावर पर हुई भव्य आतिशबाज़ी ने रात के आसमान को रंगीन रोशनी से भर दिया। सेंट्रल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट (CBD) में हजारों लोग जश्न मनाने के लिए जुटे, जहां पूरे उत्साह और उल्लास के साथ नए साल का स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए लिखा “हैप्पी न्यू ईयर, न्यूजीलैंड!”

ऑकलैंड के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में जश्न शुरू होगा, जहां सिडनी हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस पर होने वाली ऐतिहासिक आतिशबाज़ी दुनिया भर का ध्यान खींचेगी। इसके बाद इंडोनेशिया के बाली, सिंगापुर के मरीना बे, नई दिल्ली, दुबई के बुर्ज खलीफा, लंदन की थेम्स नदी और न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में नए साल के भव्य आयोजन होंगे। हालांकि न्यूजीलैंड के पास स्थित दक्षिण प्रशांत द्वीप नीयू और समोआ दुनिया के अंतिम बसे हुए स्थानों में शामिल हैं, जहां नया साल सबसे अंत में मनाया जाता है। वहीं जापान में परंपरागत रूप से लोग साल की पहली सूर्योदय को देखकर नए वर्ष का स्वागत करेंगे।