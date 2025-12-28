Main Menu

BJP Working President New Address: राहुल गांधी के पड़ोसी बने बीजेपी को नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन, ये होगा नए घर का पता

28 Dec, 2025

nitin nabin moves near rahul gandhi ahead of bjp president elevation

BJP Working President New Address: भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन को दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित इलाकों में से एक में टाइप-8 श्रेणी का बंगला दिया गया है। मकर संक्रांति (14 जनवरी) के बाद वे इस नए घर में शिफ्ट होंगे। खास  बात यह है कि उनका यह नया आवास सुनेहरी बाग रोड पर बंगला नंबर 9 है, जबकि इसी रोड पर बंगला नंबर 5 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी रहते हैं। नितिन नबीन के लिए पिछले कई दिनों से एक उपयुक्त बंगले की तलाश की जा रही थी, जो उनके नए कद और सुरक्षा के लिहाज से सटीक हो।

20 जनवरी तक बन सकते हैं 'पूर्णकालिक' राष्ट्रीय अध्यक्ष

सूत्रों के अनुसार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 18 से 20 जनवरी 2026 के बीच पूरी होने की उम्मीद है। नितिन नबीन फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन 20 जनवरी तक उनके नाम की आधिकारिक घोषणा बतौर 'राष्ट्रीय अध्यक्ष' की जा सकती है। 15 जनवरी के बाद देशभर के सभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्षों को दिल्ली बुलाया गया है। वर्तमान में 37 में से 29 राज्यों में संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए अनिवार्य शर्त है।

पीएम मोदी और अमित शाह का मिलेगा समर्थन

 नितिन नबीन की उम्मीदवारी को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का पूरा समर्थन प्राप्त है। जानकारी के मुताबिक उनकी उम्मीदवारी के नामांकन पत्रों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वयं हस्ताक्षर करेंगे। चूंकि अब तक किसी अन्य उम्मीदवार के सामने आने की संभावना नहीं है, इसलिए नामांकन की जांच के बाद उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जा सकता है। उनका कार्यकाल जनवरी 2026 से जनवरी 2029 तक रहने की संभावना है।

युवा नेतृत्व और बिहार का सम्मान

 45 वर्षीय नितिन नबीन भाजपा के अब तक के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। पटना की बांकीपुर सीट से पांच बार विधायक रहे नबीन को बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तक पहुंचना राज्य के लिए भी बड़े गौरव की बात मानी जा रही है। हाल ही में पटना मुख्यालय में उनके सम्मान में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उनके नेतृत्व में भाजपा की नई टीम में करीब 80% युवा चेहरों को शामिल करने की योजना है, जो 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी की तैयारियों को धार देंगे।

 

