    3. | CM नायब सैनी ने बांटे पुरस्कार, सांसद नवीन जिंदल बोले: 'यह अंत नहीं, खेल के नए दौर की शुरुआत'

Edited By Updated: 23 Dec, 2025 10:38 PM

cm naib saini distributed the awards

द्रोणाचार्य स्टेडियम में मंगलवार को सांसद खेल महोत्सव 2025 का ग्रैंड समापन और पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हुआ।

नेशनल डेस्कः द्रोणाचार्य स्टेडियम में मंगलवार को सांसद खेल महोत्सव 2025 का ग्रैंड समापन और पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हुआ। स्टेडियम में हजारों लोग जुटे और खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बना। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और विजेता टीमों व खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद नवीन जिंदल ने की।

सांसद नवीन जिंदल ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि सांसद खेल महोत्सव सिर्फ समापन नहीं, कुरुक्षेत्र में खेल के नए युग की शुरुआत है। उन्होंने बताया कि इस महोत्सव में 1 लाख 10 हजार से अधिक खिलाड़ियों ने अलग-अलग खेलों में हिस्सा लिया। सांसद जिंदल ने घोषणा की कि आने वाले एक साल में संसदीय क्षेत्र के स्टेडियमों की मरम्मत और जरूरी सुविधाएं बेहतर की जाएंगी, साथ ही कोच और सहयोगी स्टाफ की व्यवस्था भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले दो वर्षों में क्षेत्र के हर गांव तक जिम का सामान पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि गांव-गांव से खेल प्रतिभा आगे आए। 
हरियाणा का लक्ष्य 2036 ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक जीतनाः सीएम सैनी 
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा खिलाड़ियों की धरती है और प्रदेश की पहचान “धाकड़ किसान, धाकड़ जवान और धाकड़ पहलवान” के रूप में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विज़न के अनुरूप 2036 ओलंपिक में भारत को खेल महाशक्ति बनाने का लक्ष्य है और इसमें हरियाणा के खिलाड़ी सबसे ज्यादा पदक जीतने के इरादे से मैदान में उतरेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने खेल कैलेंडर को भी आगे बढ़ाया है और लक्ष्य हरियाणा को खेलों का बड़ा केंद्र बनाना है।

विशेष सम्मान: शूटर गुरजोत सिंह और पैरा एथलीट दिलबाग सिंह को पुरस्कार 
समारोह में शूटर गुरजोत सिंह और पैरा एथलीट दिलबाग सिंह को विशेष पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने सांसद नवीन जिंदल और पूरी टीम को सफल आयोजन के लिए बधाई दी और कहा कि इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों की भागीदारी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। 
विजेता टीमें 
क्रिकेट (पुरुष) में पुंडरी A और क्रिकेट (महिला) में पुंडरी A विजेता रही। हॉकी (पुरुष) में पुंडरी A और हॉकी (महिला) में मद्दीपुर की टीम ने जीत दर्ज की। कबड्डी (पुरुष व महिला) दोनों वर्गों में पुंडरी A प्रथम रही। खो-खो (पुरुष) में ग्राम पंचायत हरसोला और खो-खो (महिला) में दुलियानी विजेता रही। रस्साकशी (पुरुष) में सढ़ौरा की टीम और वॉलीबॉल (पुरुष) में पुंडरी A, जबकि वॉलीबॉल (महिला) में अमीन स्टेडियम की टीम को सम्मानित किया गया। 

स्टेडियम परिसर में हेल्थ कैंप, खिलाड़ियों और दर्शकों को मिली सुविधाएं 
समापन समारोह के दौरान द्रोणाचार्य स्टेडियम परिसर में हेल्थ कैंप भी लगाया गया, जहां खिलाड़ियों, कोच और दर्शकों के लिए जांच व डॉक्टर परामर्श जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहीं। आयोजकों के अनुसार, खेल के साथ स्वास्थ्य को जोड़ने की सोच के तहत यह व्यवस्था की गई, ताकि लोगों में फिटनेस और हेल्थ को लेकर जागरूकता बढ़े। 

'नशे से दूर, खेल से जुड़ो' का संदेश 
सांसद नवीन जिंदल ने दोहराया कि यह आयोजन युवाओं को नशे से दूर रखकर खेल और अच्छी दिनचर्या से जोड़ने का अभियान है। उन्होंने युवाओं से संकल्प लेने की अपील की कि वे खेल मैदान तक ज्यादा से ज्यादा आएं और बुरी आदतों  से दूरी बनाएं। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सुभाष सुधा, जिला प्रशासन के अधिकारी, भाजपा पदाधिकारी और बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे।

