हैवानियत की हदें पार! पहले 11 साल की नाबालिग से किया रेप, फिर की कुल्हाड़ी से की हत्या, ऐसे हुआ मामाले का खुलासा
Edited By Radhika,Updated: 06 Jan, 2026 02:51 PM
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां पर 11 साल की एक नाबालिग के साथ पहले रेप किया गया इसके बाद बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई।
Crime news: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां पर 11 साल की एक नाबालिग के साथ पहले रेप किया गया इसके बाद बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। इस घिनौने काम के लिए पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के हवाले से सामने आई जानकारी के अनुसार आरोपी नाबालिग को 31 दिसंबर की शाम सेल्फी लेने के बहाने से खेत में ले गया। इसके बाद उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इस घटना को अंजान देने के बाद आरोपी ने इसे छुपाने के लिए पीड़िता के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी।
31 दिसंबर से लापता थी पीड़िता
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के बस्तर क्षेत्र के IG ने बताया कि सोनपुर थाना क्षेत्र के ओरछाकुरी गांव की रहने वाली यह बच्ची 31 दिसंबर से लापता थी। काफी तलाशी के बाद 4 जनवरी को कोसरा गांव के एक खेत में उसका शव मिले। इस दौरान शव के कपड़े फटे हुए थे। घटना को लेकर हुई जांच में सामने आया है कि आरोपी लड़की और परिवार को जानता था। आरोपी की उम्र 24 साल है और उसका नाम संजू कुमेटी है।
Related Story
11 जनवरी को सोमनाथ पहुंचेंगे पीएम मोदी, 1000 साल पुराने इतिहास पर लिखा भावुक लेख
दिनदहाड़े 11वीं के छात्र की गोलियां मारकर हत्या, इलाके में मचा हडकंप
दीपू दास के बाद बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या, भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला
भाजपा नेता की धारदार हथियार से हत्या, कार सवार हमलावरों ने कुल्हाड़ी और चाकू से किया हमला
जयंती कार्यक्रम के बाद खूनी संग्राम: युवक की चाकू गोदकर हत्या, 3 नाबालिग समेत 7 आरोपी गिरफ्तार
मादुरो की गिरफ्तारी पर ओवैसी ने कहा- अगर ट्रंप ऐसा कर सकते हैं, तो PM मोदी 26/11 हमले के दोषियों...
इंसानियत शर्मसार: बंधक बनाकर दुष्कर्म... 17 साल की नाबालिग को 5 लाख में 'बेचा'
Faridabad में हैवानियत: चलती कार में युवती के साथ गैंगरेप, विरोध करने पर फोड़ा सिर फिर सड़क पर...
नए साल की पहली सुबह भी जहरीली हवा, दिल्ली-NCR में AQI 400 के पार, IMD ने दी बारिश की चेतावनी
शादी का झांसा देकर नाबालिग से किया खिलवाड़, मिटाई अपनी हवस और फिर...