दिल्ली रेल यात्रियों के लिए अहम खबर, Indian Railway ने इन राज्यों से गुजरने वाली ट्रेने की रद्द

17 Jan, 2026

नेशनल डेस्क : देशभर में रोजाना करोड़ों यात्री रेल सेवाओं का उपयोग करते हैं। दिल्ली जैसे बड़े शहरों से हर दिन हजारों ट्रेनें विभिन्न राज्यों के लिए रवाना होती हैं। ऐसे में अगर आप आने वाले दिनों में ट्रेन से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। भारतीय रेलवे ने सर्दियों के मौसम में घने कोहरे की आशंका को देखते हुए जनवरी और फरवरी के दौरान कई ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है।

रेलवे के इस फैसले का सबसे अधिक असर उन यात्रियों पर पड़ेगा, जो रोजाना अप-डाउन करते हैं या लंबी दूरी की यात्रा करते हैं। विशेष रूप से दिल्ली से सहारनपुर होकर अंबाला, पंजाब और जम्मू-कश्मीर जाने वाली ट्रेनें अधिक प्रभावित रहेंगी। इसके अलावा हरिद्वार और ऋषिकेश रूट पर चलने वाली कुछ ट्रेनों को भी रद्द किया गया है।

क्यों लिया गया यह फैसला

हर साल सर्दियों में उत्तर भारत के कई इलाकों में घना कोहरा छा जाता है। विजिबिलिटी कम होने के कारण ट्रेन संचालन में दिक्कत आती है। ट्रेनों की गति कम करनी पड़ती है और समय पर संचालन भी मुश्किल हो जाता है। इससे यात्रियों की सुरक्षा और पूरे रेल नेटवर्क के समय-सारणी पर असर पड़ता है। इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कुछ ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द करने का फैसला लिया है।

कब तक रहेंगी ट्रेनें रद्द

रेलवे के अनुसार, यह ट्रेनें जनवरी महीने से लेकर फरवरी के अंत तक रद्द रहेंगी। कुछ ट्रेनों का संचालन मार्च के शुरुआती दिनों तक भी प्रभावित रहेगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य जांच लें।

रद्द की गई ट्रेनें

ट्रेन नंबर (14606) जम्मूतवी-योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस 22 फरवरी तक रद्द रहेगी

ट्रेन नंबर (12208) जम्मूतवी-काठगोदाम गरीब रथ एक्सप्रेस 22 फरवरी तक रद्द रहेगी

ट्रेन नंबर (12317) कोलकाता-अमृतसर अकालतख्त एक्सप्रेस 22 फरवरी तक रद्द रहेगी

ट्रेन नंबर (14605) योगनगरी ऋषिकेश-जम्मूतवी एक्सप्रेस 23 फरवरी तक रद्द रहेगी

ट्रेन नंबर (12358) अमृतसर-कोलकाता दुर्गियाना एक्सप्रेस 23 फरवरी तक रद्द रहेगी

ट्रेन नंबर (12207) काठगोदाम-जम्मूतवी गरीब रथ एक्सप्रेस 24 फरवरी तक रद्द रहेगी

ट्रेन नंबर (12318) अमृतसर-कोलकाता अकालतख्त एक्सप्रेस 24 फरवरी तक रद्द रहेगी

ट्रेन नंबर (14523) बरौनी-अंबाला कैंट हरिहर एक्सप्रेस 24 फरवरी तक रद्द रहेगी

ट्रेन नंबर (14524) अंबाला कैंट-बरौनी हरिहर एक्सप्रेस 24 फरवरी तक रद्द रहेगी

ट्रेन नंबर (12357) कोलकाता-अमृतसर दुर्गियाना एक्सप्रेस 28 फरवरी तक रद्द रहेगी

ट्रेन नंबर (14615) लालकुआं-अमृतसर साप्ताहिक एक्सप्रेस 28 फरवरी तक रद्द रहेगी

ट्रेन नंबर (14616) अमृतसर-लालकुआं साप्ताहिक एक्सप्रेस 28 फरवरी तक रद्द रहेगी

ट्रेन नंबर (14681) दिल्ली-जालंधर सिटी इंटरसिटी एक्सप्रेस 28 फरवरी तक रद्द रहेगी

ट्रेन नंबर (14682) जालंधर सिटी-दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस 1 मार्च तक रद्द रहेगी

ट्रेन नंबर (14617) पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस 2 मार्च तक रद्द रहेगी

यात्रियों के लिए सलाह

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा की योजना बनाते समय ट्रेन का स्टेटस, रद्द सूची और वैकल्पिक ट्रेनों की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट या रेलवे हेल्पलाइन से प्राप्त कर लें, ताकि किसी तरह की असुविधा से बचा जा सके।