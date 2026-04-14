Indoor Plants Care Tips: घर के अंदर क्यों दम तोड़ रहे हैं आपके पौधे? 'स्लो पॉइजन' बन रही हैं ये छोटी गलतियां

Edited By Anu Malhotra, Updated: 14 Apr, 2026 08:49 AM

भारत के महानगरों में आजकल 'इनडोर प्लांट्स' (Indoor Plants) का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। चाहे दिल्ली के लग्जरी अपार्टमेंट्स हों या मुंबई के कैफे, मनी प्लांट और स्नेक प्लांट हर जगह दिखाई देते हैं। लेकिन एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि नर्सरी से आने के कुछ...

नई दिल्ली: भारत के महानगरों में आजकल 'इनडोर प्लांट्स' (Indoor Plants) का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। चाहे दिल्ली के लग्जरी अपार्टमेंट्स हों या मुंबई के कैफे, मनी प्लांट और स्नेक प्लांट हर जगह दिखाई देते हैं। लेकिन एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि नर्सरी से आने के कुछ ही महीनों के भीतर ज्यादातर पौधे मर जाते हैं। गार्डन एक्सपर्ट्स के अनुसार, पौधों की मौत का कारण 'बैड लक' नहीं, बल्कि उनके प्राकृतिक वातावरण और हमारे कमरों के बीच का जमीन-आसमान का अंतर है।

1. धूप की कमी: सबसे बड़ा 'साइलेंट किलर'

जंगल की खुली हवा में पलने वाले पौधों को जब हम ड्राइंग रूम के अंधेरे कोनों में रखते हैं, तो उनकी Photosynthesis (प्रकाश संश्लेषण) की प्रक्रिया रुक जाती है।

कम रोशनी वाले पौधे: मनी प्लांट, मॉन्स्टेरा और एग्लोनिमा कम रोशनी झेल लेते हैं, लेकिन इन्हें भी 'ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट' की जरूरत होती है।

ज्यादा रोशनी वाले पौधे: फिडल लीफ फिग (Fiddle Leaf Fig) और रबर प्लांट को खिड़की के पास रखना जरूरी है, वरना इनकी पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं। भारत में पौधों को पूर्व (East) या दक्षिण (South) दिशा वाली खिड़की के पास रखना सबसे अच्छा है।

2. ओवरवाटरिंग: ज्यादा प्यार भी है जानलेवा

ज्यादातर लोग पौधा मुरझाते ही उसमें पानी डाल देते हैं। हकीकत में, इनडोर प्लांट्स पानी से ज्यादा Root Rot (जड़ों का सड़ना) से मरते हैं। मिट्टी की ऊपरी एक इंच परत सूखने पर ही पानी दें। स्नेक प्लांट और ZZ प्लांट जैसे पौधों को बहुत कम पानी चाहिए, जबकि पीस लिली और फ़र्न को नमी पसंद है, लेकिन जलभराव (Waterlogging) नहीं।

3. 'ड्राई एयर' का खतरा

एसी (AC) वाले कमरों की हवा बहुत सूखी होती है। कोलकाता या मुंबई जैसे शहरों में तो नमी बनी रहती है, लेकिन दिल्ली या जयपुर जैसे शहरों में हवा की शुष्की पौधों की पत्तियों के किनारों को भूरा (Brown edges) कर देती है।

समाधान: पौधों को एक साथ झुंड में रखें या पानी और कंकड़ वाली ट्रे (Pebble tray) का इस्तेमाल करें।

4. गलत मिट्टी और गमले

नर्सरी वाली मिट्टी अक्सर लंबी अवधि के लिए सही नहीं होती। वह समय के साथ सख्त हो जाती है, जिससे जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती।

सुझाव: कोकोपीट, खाद और मिट्टी का एक अच्छा मिश्रण (Well-draining mix) तैयार करें। साथ ही, हमेशा ऐसे गमले चुनें जिनमें नीचे छेद (Drainage holes) हों।

शुरुआत के लिए बेहतरीन पौधे (Best Starter Plants)

अगर आप 'प्लांट पेरेंट' बनने की शुरुआत कर रहे हैं, तो इन पौधों से करें:

Snake Plant: कम रोशनी और कम पानी में भी सालों चलता है।

ZZ Plant: ऑफिस और अंधेरे कोनों के लिए बेस्ट।

Money Plant: बहुत तेजी से ढलने वाला पौधा।

Areca Palm: घर की हवा साफ करने और हरियाली के लिए बेहतरीन।

इनडोर गार्डनिंग सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि एक संतुलन है। अगर आप रोशनी, पानी और सही मिट्टी का तालमेल बिठा लें, तो आपका घर सालों-साल तक हरा-भरा बना रहेगा।