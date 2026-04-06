DA Hike Update: क्यों हो रही है DA Hike में देरी? जानें वे 5 बड़े कारण जो रोक रहे हैं आपका पैसा

केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) का इंतजार लंबा होता जा रहा है। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि इस साल होली के आसपास DA बढोतरी का या फिर अप्रैल की शुरुआत में DA बढोतरी का ऐलान किया जा सकता...

DA Hike Update: केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) का इंतजार लंबा होता जा रहा है। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि इस साल होली के आसपास DA बढोतरी का या फिर अप्रैल की शुरुआत में DA बढोतरी का ऐलान किया जा सकता है। इसी बीच 8th Pay Commission के लागू होने के बीच इस देरी ने कर्मचारियों की धड़कनों को बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह देरी केवल प्रशासनिक नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ ठोस रणनीतिक कारण हो सकते हैं। आइए समझते हैं कि आखिर इस बार पेच कहाँ फंसा है।

DA घोषणा में देरी के 5 मुख्य कारण

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क्या वेतन ढांचे में बड़ा बदलाव होने वाला है?

विशेषज्ञों के अनुसार, चूंकि DA पहले ही 50% के स्तर को पार कर चुका है, इसलिए देरी का कारण Structural Arithmetic हो सकता है। साल 2004 का उदाहरण देते हुए जानकारों का कहना है कि तब DA के 50% पार होते ही उसे बेसिक पे में मिला दिया गया था। क्या सरकार 8वें वेतन आयोग के तहत ऐसा ही कोई बड़ा कदम उठाने वाली है? यह एक बड़ा सवाल है।

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कर्मचारियों के लिए क्या है अच्छी खबर?

ज्यादातर संकेतों के अनुसार, अप्रैल महीने में 2% DA बढ़ोतरी की घोषणा होने की पूरी संभावना है। कर्मचारियों को वित्तीय रूप से कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि संशोधित दरें 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी और बकाया राशि (Arrears) का भुगतान किया जाएगा।