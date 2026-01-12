Main Menu

    3. | iPhone 18 Pro Max: इस दिन लॉन्च हो सकता है iPhone 18 Pro Max, जानिए कितनी हो सकती है संभावित कीमत

iPhone 18 Pro Max: इस दिन लॉन्च हो सकता है iPhone 18 Pro Max, जानिए कितनी हो सकती है संभावित कीमत

Edited By Updated: 12 Jan, 2026 03:28 PM

iphone 18 pro max iphone 18 pro max may launch in september

Apple इस साल अपनी सबसे महत्वाकांक्षी आईफोन सीरीज पेश कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर 2026 में कंपनी आईफोन 18 प्रो, आईफोन 18 प्रो मैक्स और अपना पहला iPhone Fold लॉन्च कर सकती है। इस बार कंपनी का फोकस न केवल पावरफुल परफॉर्मेंस पर है, बल्कि...

iPhone 18 Pro Max: Apple इस साल अपनी सबसे महत्वाकांक्षी आईफोन सीरीज पेश कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर 2026 में कंपनी आईफोन 18 प्रो, आईफोन 18 प्रो मैक्स और अपना पहला iPhone Fold लॉन्च कर सकती है। इस बार कंपनी का फोकस न केवल पावरफुल परफॉर्मेंस पर है, बल्कि डिजाइन में भी क्रांतिकारी बदलाव की तैयारी है।

स्पेसिफिकेशंस: क्या नया मिलेगा?

आईफोन 18 प्रो मैक्स में कई ऐसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है जो अब तक किसी आईफोन में नहीं देखे गए:

  • इन-डिस्प्ले फेसआईडी: सबसे बड़ा बदलाव फ्रंट लुक में हो सकता है। ऐप्पल फेसआईडी सेंसर को स्क्रीन के नीचे छिपा सकता है, जिससे डायनामिक आइलैंड (Dynamic Island) की जगह एक छोटा 'पिनहोल' कैमरा ले लेगा।
  • वेरिएबल अपर्चर कैमरा: प्रो मैक्स मॉडल के रियर कैमरा में पहली बार मैकेनिकल 'वेरिएबल अपर्चर' सिस्टम मिल सकता है। यह लेंस को रोशनी के हिसाब से खुद को एडजस्ट करने की सुविधा देगा, जिससे लो-लाइट फोटोग्राफी डीएसएलआर जैसी हो जाएगी।
  • A20 प्रो चिपसेट: यह फोन दुनिया के पहले 2nm (नैनोमीटर) प्रोसेस पर बने A20 Pro चिप के साथ आ सकता है, जो वर्तमान चिप्स के मुकाबले 30% ज्यादा बिजली बचाएगा और 15% अधिक तेज होगा।
  • भारी बैटरी और नया वजन: बड़ी बैटरी और नए कूलिंग सिस्टम (स्टेनलेस-स्टील वेपर चेंबर) के कारण इसका वजन 240 ग्राम से ऊपर जा सकता है, जो इसे अब तक का सबसे भारी आईफोन बना देगा।

भारत में संभावित कीमत

चिप निर्माण की बढ़ती लागत और नए हार्डवेयर की वजह से आईफोन 18 प्रो मैक्स की कीमतों में उछाल देखा जा सकता है।

मॉडल

संभावित शुरुआती कीमत (भारत)

आईफोन 18 प्रो

₹1,40,000 के आसपास

आईफोन 18 प्रो मैक्स

₹1,55,000 से ₹1,60,000 के बीच

आईफोन फोल्ड

₹1,75,000 से ऊपर

 

