इज़राइल का लेबनान पर बड़ा हमला: हिज़्बुल्लाह-हमास के हथियार भंडार और भूमिगत ठिकाने किए तबाह !

इज़राइल ने लेबनान में हिज़्बुल्लाह और हमास के कई ठिकानों पर भीषण हवाई हमले किए। तीसरे सबसे बड़े शहर सैदा (सिडोन) में भारी तबाही हुई। हमले ऐसे समय हुए हैं जब लेबनान सरकार हिज़्बुल्लाह को निरस्त्र करने पर विचार कर रही है।

International Desk: इज़राइल ने लेबनान में हिज़्बुल्लाह और हमास के कई ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में लेबनान का तीसरा सबसे बड़ा शहर सैदा (सिडोन) भी शामिल है, जहां भारी तबाही की खबरें सामने आई हैं। यह हमले सोमवार देर रात शुरू हुए और मंगलवार तड़के तक जारी रहे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो फुटेज में सैदा शहर के औद्योगिक क्षेत्र में भीषण विस्फोट, इमारतों के मलबे और आसमान में उठते घने धुएं के गुबार साफ देखे जा सकते हैं। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी नेशनल न्यूज एजेंसी के अनुसार, एक इज़राइली हमले में सैदा के औद्योगिक इलाके में स्थित एक व्यावसायिक इमारत पूरी तरह नष्ट हो गई।

इज़राइल के सरकारी चैनल कान टीवी ने बताया कि इन हमलों में कई लोग घायल हुए हैं, हालांकि फिलहाल किसी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। इज़राइल रक्षा बल (IDF) ने मंगलवार सुबह जारी बयान में कहा कि उसने लेबनान के विभिन्न इलाकों में हिज़्बुल्लाह और हमास के हथियार भंडार और सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। IDF के अनुसार, “हमले उन हथियार भंडारण स्थलों और सैन्य संरचनाओं पर किए गए, जिनका उपयोग हिज़्बुल्लाह इज़राइली सैनिकों और इज़राइल के खिलाफ हमलों की तैयारी और अपनी सैन्य क्षमता को फिर से मजबूत करने के लिए कर रहा था।” सेना ने यह भी दावा किया कि दक्षिणी लेबनान में हमास के हथियार निर्माण केंद्रों को भी निशाना बनाया गया।

सोमवार रात हुए हमलों में इज़राइली लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान के चार गांवों और देश की पूर्वी सीमा के पास स्थित इलाकों को भी निशाना बनाया। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी के मुताबिक, इन हमलों में चार मकान पूरी तरह तबाह, कई वाहन और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं, जबकि एक अविस्फोटित मिसाइल सड़क पर गिरने से यातायात बाधित हो गया। एक लेबनानी सुरक्षा सूत्र ने बताया कि इन इलाकों में इज़राइल ने करीब 10 हवाई हमले किए।ये हमले ऐसे समय हुए हैं जब लेबनान सरकार कुछ ही दिनों में एक बैठक करने जा रही है, जिसमें इज़राइल सीमा के पास हिज़्बुल्लाह को निरस्त्र करने के मिशन पर चर्चा होनी है। गौरतलब है कि 27 नवंबर 2024 से इज़राइल और हिज़्बुल्लाह के बीच अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता से सीज़फायर लागू है, इसके बावजूद इज़राइल समय-समय पर लेबनान में हमले करता रहा है। इज़राइल का दावा है कि ये हमले हिज़्बुल्लाह से उत्पन्न “खतरों” को खत्म करने के लिए किए जाते हैं।





