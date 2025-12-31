तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को 'बाबू' क्यों कहा और उसे प्रपोज क्यों किया? बीच सड़क भिड़ीं दो सहेलियां, कैमरों में कैद हुआ तमाशा

उत्तर प्रदेश के कानपुर से सरेराह 'कैट फाइट' का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। यशोदा नगर बाईपास पर दो युवतियों के बीच हुआ यह झगड़ा किसी फिल्म के हाई-वोल्टेज ड्रामे से कम नहीं था, जहाँ सहेलियां ही एक-दूसरे की जानी...

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश के कानपुर से सरेराह 'कैट फाइट' का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। यशोदा नगर बाईपास पर दो युवतियों के बीच हुआ यह झगड़ा किसी फिल्म के हाई-वोल्टेज ड्रामे से कम नहीं था, जहां सहेलियां ही एक-दूसरे की जानी दुश्मन बन बैठीं।

इस सड़क छाप हंगामे की पूरी कहानी इन पॉइंट्स में समझें:-

1. 'बाबू' शब्द पर छिड़ा संग्राम

हंगामे की शुरुआत एक शब्द से हुई। बताया जा रहा है कि दोनों युवतियां आपस में सहेलियां थीं। विवाद तब शुरू हुआ जब एक लड़की को शक हुआ कि उसकी सहेली उसके प्रेमी (बॉयफ्रेंड) पर डोरे डाल रही है। वायरल वीडियो में एक लड़की चीखते हुए आरोप लगा रही है कि, "तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को 'बाबू' क्यों कहा और उसे प्रपोज क्यों किया?"

2. सड़क पर बाल खींचकर की पिटाई

बातचीत से शुरू हुआ यह झगड़ा देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। आवेश में आकर एक लड़की ने दूसरी को सड़क पर पटक दिया और उसके बाल पकड़कर घसीटने लगी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे सरेआम थप्पड़ों की बौछार की जा रही है और गालियों का दौर चल रहा है। दोनों के बीच काफी देर तक हाथापाई होती रही।

3. दर्शक बने लोग, कैमरों में कैद हुआ तमाशा

हैरानी की बात यह रही कि जब बीच सड़क पर यह ड्रामा चल रहा था, तब वहां राहगीरों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ मौजूद थी। किसी ने भी दोनों को छुड़ाने या शांत कराने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय, लोग तमाशबीन बने रहे और अपने मोबाइल कैमरों से इस 'इश्क के दंगल' को रिकॉर्ड करते रहे।

4. पुलिस की रडार पर 'लड़ाकू' सहेलियां

वीडियो सोशल मीडिया पर फैलने के बाद स्थानीय पुलिस हरकत में आई है। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष ने औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन पुलिस ने वीडियो के आधार पर लड़कियों की पहचान शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थान पर इस तरह हंगामा करना और शांति भंग करना अपराध है और शिनाख्त होते ही दोनों पर कार्रवाई की जाएगी।