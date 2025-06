Video: अमेरिका में शशि थरूर का जोरदार विरोध, तिंरगे व PM मोदी का अपमान, भारतीय सांसद ने कहा- हम डरने वाले नहीं

Washington: अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय सांसद शशि थरूर के खिलाफ ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध उस समय हुआ जब थरूर एक बहुपक्षीय संसदीय दौरे के तहत अमेरिकी अधिकारियों से मिलने नेशनल प्रेस बिल्डिंग पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों के हाथों में पाकिस्तान और अमेरिका के झंडे थे और वे 'सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ)' नामक प्रतिबंधित संगठन से जुड़े बताए जा रहे हैं। विरोध के दौरान न केवल भारत विरोधी नारे लगाए गए, बल्कि एक प्रदर्शनकारी ने सार्वजनिक रूप से भारतीय तिरंगे को फाड़कर उसकी बेअदबी की, जिसकी वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है।

