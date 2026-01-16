Gold Rate Today: 16 जनवरी को सोनें में आई हलकी गिरावट, जानें 22 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का ताजा रेट

Edited By Mehak, Updated: 16 Jan, 2026 01:13 PM

देश में सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। 16 जनवरी को दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,43,760 रुपये प्रति 10 ग्राम और मुंबई में 1,43,610 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने के दाम कमजोर हुए हैं। अमेरिकी महंगाई के कमजोर...

नेशनल डेस्क : देश में सोने के दामों में चल रही तेजी पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। 16 जनवरी की सुबह सोने के दामों में हल्की गिरावट दर्ज की गई। राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव घटकर 1,43,760 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया और 22 कैरेट सोना 1,31,790 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,43,610 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो वहां भी दबाव देखने को मिला है। सोने का हाजिर भाव गिरकर 4,614.45 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है। इसका असर घरेलू बाजार पर भी साफ दिख रहा है।

प्रमुख शहरों में सोने के ताजा दाम

दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,43,760 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,31,790 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,43,610 रुपये और 22 कैरेट का भाव 1,31,640 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। पुणे और बेंगलुरु में भी यही रेट देखने को मिल रहे हैं।

जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ जैसे शहरों में 24 कैरेट सोना 1,43,760 रुपये, जबकि 22 कैरेट सोना 1,31,790 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास है। अहमदाबाद और भोपाल में 24 कैरेट का भाव 1,43,660 रुपये और 22 कैरेट का 1,31,690 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है।

कीमतों में उतार-चढ़ाव की वजह

विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका में आए कमजोर महंगाई आंकड़ों के बाद अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद मजबूत हुई है। इसके अलावा भू-राजनीतिक तनाव, औद्योगिक मांग और घटती इनवेंट्री भी बाजार की धारणा को प्रभावित कर रहे हैं।