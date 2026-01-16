Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Gold Rate Today: 16 जनवरी को सोनें में आई हलकी गिरावट, जानें 22 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का ताजा रेट

Gold Rate Today: 16 जनवरी को सोनें में आई हलकी गिरावट, जानें 22 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का ताजा रेट

Edited By Updated: 16 Jan, 2026 01:13 PM

know the latest rate of 22 carat 10 grams of gold

देश में सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। 16 जनवरी को दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,43,760 रुपये प्रति 10 ग्राम और मुंबई में 1,43,610 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने के दाम कमजोर हुए हैं। अमेरिकी महंगाई के कमजोर...

नेशनल डेस्क : देश में सोने के दामों में चल रही तेजी पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। 16 जनवरी की सुबह सोने के दामों में हल्की गिरावट दर्ज की गई। राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव घटकर 1,43,760 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया और 22 कैरेट सोना 1,31,790 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,43,610 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो वहां भी दबाव देखने को मिला है। सोने का हाजिर भाव गिरकर 4,614.45 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है। इसका असर घरेलू बाजार पर भी साफ दिख रहा है।

प्रमुख शहरों में सोने के ताजा दाम

दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,43,760 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,31,790 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,43,610 रुपये और 22 कैरेट का भाव 1,31,640 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। पुणे और बेंगलुरु में भी यही रेट देखने को मिल रहे हैं।

यह भी पढ़ें - राजनीति में हलचल! BJP के इस वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस में वापसी का किया ऐलान, बताई ये अहम वजह

जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ जैसे शहरों में 24 कैरेट सोना 1,43,760 रुपये, जबकि 22 कैरेट सोना 1,31,790 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास है। अहमदाबाद और भोपाल में 24 कैरेट का भाव 1,43,660 रुपये और 22 कैरेट का 1,31,690 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है।

कीमतों में उतार-चढ़ाव की वजह

विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका में आए कमजोर महंगाई आंकड़ों के बाद अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद मजबूत हुई है। इसके अलावा भू-राजनीतिक तनाव, औद्योगिक मांग और घटती इनवेंट्री भी बाजार की धारणा को प्रभावित कर रहे हैं।

और ये भी पढ़े

यह भी पढ़ें - अर्चना पूरन सिंह को हुई ये गंभीर बीमारी, इलाज भी है असंभव; मां-बेटे की आंखों से छलके आंसू

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!