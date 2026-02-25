Lipstick Harmful Sign: महिलाएं सावधान! Lipstick पर लिखे ये 2 शब्द दिखें तो तुरंत फेंक दें! वरना शरीर में घुल सकता है जहर

Edited By Anu Malhotra, Updated: 25 Feb, 2026 04:05 PM

नेशनल डेस्क: लिपस्टिक हर महिला के मेकअप बॉक्स का एक अनिवार्य हिस्सा है। चाहे ऑफिस की मीटिंग हो या कोई खास शादी-समारोह, एक परफेक्ट शेड न केवल चेहरे की चमक बढ़ाता है बल्कि आत्मविश्वास भी देता है। लेकिन क्या आप जानती हैं कि आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली यह लिपस्टिक आपकी सेहत के लिए 'साइलेंट किलर' भी साबित हो सकती है? अक्सर हम लिपस्टिक खरीदते समय केवल उसके रंग, ब्रांड और कीमत पर ध्यान देते हैं, लेकिन उसके पीछे लिखे बारीक अक्षरों यानी 'इंग्रीडिएंट्स' को नजरअंदाज कर देते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, लिपस्टिक में छिपे कुछ खतरनाक रसायन आपके हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ सकते हैं।

लेबल पर दिखें ये शब्द, तो तुरंत बना लें दूरी

एक प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन के अनुसार, लिपस्टिक खरीदते समय आपको दो-तीन खास शब्दों पर गौर करना चाहिए। अगर आपकी पसंदीदा लिपस्टिक के पैकेट पर ये नाम लिखे हैं, तो बेहतर है कि आप उसका इस्तेमाल बंद कर दें:

सेहत और सुंदरता का सही तालमेल: कैसे चुनें सुरक्षित विकल्प?

सुंदर दिखने की चाहत में अपनी सेहत से समझौता करना समझदारी नहीं है। सुरक्षित रहने के लिए खरीदारी के समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें: