मल्लिकार्जुन खड़गे ने साधा निशाना, कहा- स्कूली शिक्षा की स्थिति चिंताजनक, मोदी सरकार उदासीन

नेशनल डेस्क: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को स्कूली शिक्षा की गिरती गुणवत्ता पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने हाल ही में जारी 'परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024' का हवाला देते हुए कहा कि भारत में शिक्षा का स्तर कोविड काल से भी बदतर हो गया है और केंद्र सरकार इसकी अनदेखी कर रही है।



Buzz words & self-publicity events like “Pareeksha Par Charcha” and “Exam Warriors” cannot whitewash these STARK indices depicting the REAL State of Education in India!



— Mallikarjun Kharge (@kharge) July 12, 2025