पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का बड़ा बयान: 'प्रदूषण के लिए सिर्फ दिल्ली जिम्मेदार नहीं'

नेशनल डेस्क : दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा है कि राजधानी में प्रदूषण की समस्या केवल दिल्ली की वजह से नहीं हो रही है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने यह बात India Economic Conclave 2025 में कही, जहां उन्होंने प्रदूषण के मुख्य कारणों और व्यापक स्रोतों पर विस्तार से चर्चा की।

भूपेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर का वायु गुणवत्ता मुद्दा सिर्फ़ स्थानीय उत्सर्जन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई कारक हैं जिनमें पूरक राज्यों से आने वाला प्रदूषण, मौसम का असर और क्षेत्रीय वायु प्रवाह शामिल हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सभी संबद्ध राज्यों के साथ समन्वय से काम कर रही है।

मंत्री ने यह भी बताया कि दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है और दिल्ली ने 2025 में औसतन 200 ‘स्वस्थ AQI दिन’ दर्ज किए, जो 2016 के 110 दिनों की तुलना में काफी अधिक है। इसका श्रेय विभिन्न नियंत्रण उपायों और पंजाब तथा हरियाणा में फसल अवशेष जलाने के मामलों में कमी को भी दिया गया है। भूपेंद्र यादव के बयान के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण समस्या का समाधान केवल राजधानी के स्तर पर नहीं हो सकता। इसके लिए स्पष्ट और समन्वित रणनीति, पूरक राज्यों के सहयोग और क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण उपायों की आवश्यकता है।