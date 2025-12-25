बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर मनाया जश्न, भगवान महादेव के खिलाफ की आपत्तिजनक टिप्पणी ! आरोपी गिरफ्तार

बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की हत्या पर जश्न मनाने और भगवान महादेव के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को चिरांग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैला रहा था। मामले की जांच जारी है।

International Desk: बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की हत्या को लेकर सोशल मीडिया पर जश्न मनाने और भगवान महादेव के खिलाफ आपत्तिजनक तथा अपमानजनक टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को चिरांग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से न केवल हिंसा का समर्थन किया, बल्कि हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली भाषा का भी प्रयोग किया।

इस पोस्ट के वायरल होने के बाद स्थानीय स्तर पर आक्रोश फैल गया और पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। चिरांग पुलिस ने मामला संज्ञान में लेते हुए डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ जारी है और यह भी जांच की जा रही है कि क्या वह किसी संगठित नफरत फैलाने वाले नेटवर्क से जुड़ा हुआ है।

पुलिस ने स्पष्ट किया कि किसी भी धर्म, आस्था या समुदाय के खिलाफ हिंसा का महिमामंडन और आपत्तिजनक टिप्पणी कानूनन अपराध है, और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता जताई जा रही है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा एजेंसियां सोशल मीडिया गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं।

