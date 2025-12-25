Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर मनाया जश्न, भगवान महादेव के खिलाफ की आपत्तिजनक टिप्पणी ! आरोपी गिरफ्तार

बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर मनाया जश्न, भगवान महादेव के खिलाफ की आपत्तिजनक टिप्पणी ! आरोपी गिरफ्तार

Edited By Updated: 25 Dec, 2025 06:08 PM

man celebrated the killing of the hindu youth in bangladesh arrested

बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की हत्या पर जश्न मनाने और भगवान महादेव के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को चिरांग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैला रहा था। मामले की जांच जारी है।

International Desk: बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की हत्या को लेकर सोशल मीडिया पर जश्न मनाने और भगवान महादेव के खिलाफ आपत्तिजनक तथा अपमानजनक टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को चिरांग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।  पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से न केवल हिंसा का समर्थन किया, बल्कि हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली भाषा का भी प्रयोग किया।

 

Update 📌

The person who celebrated the killing of the Hindu youth in Bangladesh and made derogatoπy remarks against Lord Mahadev, has been aππested by @chirangpolice

Kodus to @chirangpolice for taking Swift action 👏 https://t.co/upd6V9C6cU pic.twitter.com/rUwL27FAsz

— Hindu Sena 🕉️ (@Hindusena34r) December 24, 2025

इस पोस्ट के वायरल होने के बाद स्थानीय स्तर पर आक्रोश फैल गया और पुलिस से तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। चिरांग पुलिस ने मामला संज्ञान में लेते हुए डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान की और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ जारी है और यह भी जांच की जा रही है कि क्या वह किसी संगठित नफरत फैलाने वाले नेटवर्क से जुड़ा हुआ है।

और ये भी पढ़े

 

पुलिस ने स्पष्ट किया कि किसी भी धर्म, आस्था या समुदाय के खिलाफ हिंसा का महिमामंडन और आपत्तिजनक टिप्पणी कानूनन अपराध है, और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता जताई जा रही है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा एजेंसियां सोशल मीडिया गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!