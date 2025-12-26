दिल्ली में 2 दिन की प्रदूषण की राहत के बीच मनजिंदर सिंह सिरसा ने की बड़ी भविष्यवाणी, बताया आने वाले दिनों का हाल

Main Menu

राजधानी दिल्ली में बीते दो दिनों में लोगों को प्रदूषण से राहत मिली थी। हालांकि ये राहत बहुत कम समय तक रहने वाली है, ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आने वाले दिनों में मौसम एक बार फिर खराब हो सकता है।

Delhi Air Pollution: राजधानी दिल्ली में बीते दो दिनों में लोगों को प्रदूषण से राहत मिली थी। हालांकि ये राहत बहुत कम समय तक रहने वाली है, ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आने वाले दिनों में मौसम एक बार फिर खराब हो सकता है।

मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा

मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि भले ही दो दिन हवा में सुधार दिख रहा हो, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि फिर कल से वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से धुंध आने की आशंका है। उन्होंने कहा कि पिछले सालों का रिकॉर्ड भी हमने देखा है तो उसमें पाया कि अभी धुंध एक बार फिर आ आएगी। मंत्री सिरसा ने कहा कि भले ही वर्क फ्रॉम होम वाला आदेश वापस ले लिया गया है, लेकिन, जितना हो सके उतना वाहनों को निकालने से बचें। इससे प्रदूषण से राहत मिलेगी।

PunjabKesari

जनता से की मंत्री ने अपील

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि BS6 के नीचे की गाड़ियों की दिल्ली में ऑफिशियली एंट्री की अनुमति है। हालांकि अपनी तरफ जहां तक हो सके न आएं। इस तरह के वाहनों से दिल्ली आने से बचे। अभी भी दिल्ली में नो PUCC, नो फ्यूल का आदेश जारी है और आगे आने वाले दिनों में भी जारी रहने वाला है।

पिछले दिनों सरकार ने उठाए थे ये कदम

मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि पिछले कई दिनों सरकार ने GRAP-4 लागू किया था। हवा के सुधरते हालत को देखते हुए ग्रेप-4 हटा दिया गया है। कई इलाकों में पिछले दिनों के मुकाबले AQI कम दर्ज किया गया है, जो राहत भरी खबर है। शुक्रवार सुबह 8 बजे दिल्ली का ऐवरेज AQI 300 था। कई इलाकों में इससे ज्यादा भी दर्ज किया गया है। सरकार ने BS6 के अलावा सभी वाहनों की दिल्ली में एंट्री करने पर रोक भी लगा दी थी। इसके साथ ही सभी ऑफिसों में 50 % वर्क फ्रॉम होम का आदेश जारी किया गया था।

