Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | नए युग का विज्ञापन : AI संचालन के साथ विज्ञापन का भविष्य गढ़ता AdCounty Media

नए युग का विज्ञापन : AI संचालन के साथ विज्ञापन का भविष्य गढ़ता AdCounty Media

Edited By Updated: 27 Feb, 2026 09:52 PM

new age advertising adcounty media shaping the future of advertising with ai p

आज का विज्ञापन जगत केवल रचनात्मकता पर आधारित नहीं है। एल्गोरिद्म, डेटा और सटीकता अब यह तय करते हैं कि ब्रांड अपने दर्शकों से कैसे जुड़ते हैं। इस तेजी से बदलते AdTech इकोसिस्टम में एक नाम विशेष रूप से उभरकर सामने आया है- AdCounty Media।

नेशनल डेस्क : आज का विज्ञापन जगत केवल रचनात्मकता पर आधारित नहीं है। एल्गोरिद्म, डेटा और सटीकता अब यह तय करते हैं कि ब्रांड अपने दर्शकों से कैसे जुड़ते हैं। इस तेजी से बदलते AdTech इकोसिस्टम में एक नाम विशेष रूप से उभरकर सामने आया है- AdCounty Media।

साल 2017 में जयपुर में स्थापित AdCounty ने एक मोबाइल ऐड नेटवर्क के रूप में शुरुआत की थी। आज यह एक सार्वजनिकरूपसेBSE मेंसूचीबद्ध, AI संचालित AdTech कंपनी बन चुकी है, जिसकी मौजूदगी 47 देशों में है। यह विस्तार केवल भौगोलिक नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे विज्ञापन मॉडल की पुनर्कल्पना है जो AI-ड्रिवन और प्राइवेसी-फर्स्ट दुनिया के अनुरूप हो।

AI: सहायक नहीं, आधार

AdCounty में AI को केवल सपोर्टिंग टूल नहीं माना गया, बल्कि इसे पूरी प्रणाली का आधार बनाया गया है। रियल-टाइम ऑटोमेशन, ऑप्टिमाइजेशन और एडवांस फ्रॉड प्रिवेंशन से लेकर डेटा-इंटेलिजेंस तक, AI हरस्तरपरएकसाथहै।

Aditya Jangid, Chairman & Managing Director, कहते हैं: “AI अब केवल ऑटोमेशन तक सीमित नहीं है। यह अनुभव के बारे में है। जब तकनीक को उद्देश्य के साथ बनाया जाता है, तो वह केवल एल्गोरिद्म नहीं रहती, बल्कि मानव-केंद्रित समाधान बन जातीहै, जोलंबेसमयकाव्यावसायिकप्रभाव उत्पन्न करती है।”

उनकी यह सोच कंपनी के फ्लैगशिप DSP (डिमांड साइड प्लेटफॉर्म) BidCounty में स्पष्ट दिखाई देती है, जो हर महीने 10 बिलियन से अधिक इम्प्रेशन्स प्रोसेस करता है। कूकीलेस भविष्य को ध्यान में रखते हुए, यह प्लेटफॉर्म कॉन्टेक्स्चुअल इंटेलिजेंस और फर्स्ट-पार्टी डेटा का उपयोग करता है, जिससे प्रदर्शन और प्राइवेसी- दोनों संतुलित रहते हैं।

FY2025 तक, BidCounty कंपनी की कुल आय में एक प्रमुख योगदानकर्ता बन चुका था, जो इंडस्ट्री में AI-आधारित और पारदर्शी मीडिया बाइंग की बढ़ती मांग को दर्शाता है।

Opsis Pro: मोबाइल परफॉर्मेंस की नई परिभाषा

जैसे-जैसे मोबाइल डिजिटल दुनिया का प्रमुख माध्यम बना, AdCounty ने 2025 के अंत में Opsis Pro लॉन्च किया। यह प्लेटफॉर्म जवाबदेही को केंद्र में रखकर मोबाइल परफॉर्मेंस मार्केटिंग को नई दिशा देता है।

और ये भी पढ़े

मुख्य विशेषताएं:

  • निरंतर AI-आधारित ऑप्टिमाइजेशन, बेहतर कन्वर्ज़न के लिए  
  • प्राइवेसी-कंप्लायंट ऑडियंस इंटेलिजेंस  
  • इंस्टॉल, रिटेंशन और रेवेन्यू की रियल-टाइम ट्रैकिंग  
  • मल्टी-लेयर AI फ्रॉड डिटेक्शन, ब्रांड सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए  

Co-Founder और Whole-time Director Delphin Varghese कहते हैं: “आज AI हर प्रक्रिया को ऑप्टिमाइज कर सकता है, लेकिन दिशा मानव सोच से ही तय होती है। आखिरकार, विज्ञापन लोगों से जुड़ने के लिए ही बनाए जाते हैं।” इसी सोच ने एक ऐसा मोबाइल ग्रोथ प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो पारदर्शिता के साथ स्केल प्रदान करता है और परफॉर्मेंस विज्ञापन में एक नया मानक स्थापित करता है।

आगे की दिशा: सर्च, लीड्स और कनेक्टेड टीवी

AdCounty का रोडमैप भविष्य की स्पष्ट रणनीति दर्शाता है।

• iSearch Ads – Apple Search Ads के लिए AI-ड्रिवन ऑप्टिमाइजेशन  
• Genwin – BFSI, रियल एस्टेट और B2B सेक्टर्स के लिए ब्रांड-सेफ लीड जनरेशन  
• SeeTV – शॉपेबल फॉर्मेट्स और सटीक टार्गेटिंग के साथ कनेक्टेड टीवी समाधान  

इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से AdCounty डिजिटल फनल के हर चरण- डिस्कवरी से कन्वर्ज़न तक- को मैनेज करने में सक्षम है।

Managing Director Chandan Garg कहते हैं: “डिजिटलयुगमेंसफलताकारहस्यहैफुर्ती। जब AI और रणनीतिक सोच साथ आते हैं, तो AdTech केवल बदलाव नहीं लाता, बल्कि मूल्य सृजित करता है और बाजार कीजरूरतोंकापहलेसेअनुमानलगाताहै।”

AdCounty Media की यात्रा वैश्विक विज्ञापन उद्योग के परिवर्तन का प्रतिबिंब है। यह केवल एक कंपनी की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि उन भारतीय कंपनियों के लिए एक प्रेरणादायक ब्लूप्रिंट है जो वैश्विक AdTech लीडर बनने का सपना देखती हैं - तकनीक, विश्वास और मापनीय परिणामों के आधार पर।

आज जब विज्ञापन की दुनिया एल्गोरिद्म से परिभाषित हो रही है, AdCounty Media केवल नियमों का पालन नहीं कर रही- वह उन्हें फिर से लिख रही है।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!