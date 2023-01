गणतंत्र दिवस पर झांकी में दर्शाया गया ‘नया जम्मू-कश्मीर' और अमरनाथ गुफा

नई दिल्ली: देश के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर आयोजित समारोह में जम्मू एवं कश्मीर की झांकी में ‘नया जम्मू एवं कश्मीर' के बनने और प्राचीन अमरनाथ गुफा मंदिर आकर्षण के मुख्य विषय थे। सजी-धजी इस झांकी में पिछले कुछ वर्षों में केंद्र शासित प्रदेश में किए गए पर्यटन के पुनरुत्थान को भी प्रदर्शित किया गया। झांकी के पीछे की तरफ गुलमर्ग के एक रिसॉर्ट में एक आदमी को स्कीइंग करते हुए दिखाया गया जबकि किनारों की तरफ पर ट्यूलिप के पौधे दिखाए गए। दोनों ही घाटी के मुख्य आकर्षण हैं।

The tableau of Jammu & Kashmir with its theme 'Naya J&K' showcases the holy Amarnath Shrine and Tulip gardens and lavender cultivation pic.twitter.com/ELdW72ooEl — ANI (@ANI) January 26, 2023