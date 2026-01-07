LIC का नया धमाका: जीवनभर कवर के साथ एक बार का प्रीमियम!

Main Menu

Edited By Updated: 07 Jan, 2026 11:02 AM

LIC launches new scheme : भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने नए साल 2026 की शुरुआत अपने ग्राहकों के लिए दो बड़ी खुशखबरी के साथ की है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी ने एक नई लाइफटाइम इंश्योरेंस स्कीम पेश की है और साथ ही उन लोगों को एक खास मौका दिया है जिनकी पॉलिसी किसी कारणवश बंद (Lapse) हो गई थी।

LIC 'जीवन उत्सव' सिंगल प्रीमियम: एक बार पैसा दें, जीवनभर का साथ

LIC ने अपनी पहली 2026 की पॉलिसी जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम लॉन्च करने का ऐलान किया है। यह स्कीम 12 जनवरी 2026 से ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगी। यह एक 'नॉन-लिंक्ड' और 'नॉन-पार्टिसिपेटिंग' योजना है। यानी इसका शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव से कोई लेना-देना नहीं है। इसमें आपको बार-बार प्रीमियम भरने की टेंशन नहीं होगी। सिर्फ एक बार प्रीमियम जमा करना होगा और आपको जीवनभर का कवर (Lifetime Cover) मिलेगा। यह पॉलिसी बचत और बीमा का एक बेहतरीन मिश्रण है। हालांकि रिटर्न और सटीक शर्तों की विस्तृत जानकारी जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी।

बंद पॉलिसी को फिर चालू करने का अभियान 

अगर आपकी कोई पुरानी LIC पॉलिसी प्रीमियम न भर पाने की वजह से बंद हो गई है तो उसे दोबारा शुरू करने का यह सबसे सही समय है।

साल 2025 में आई थीं ये चर्चित स्कीम्स

LIC लगातार नए प्लान्स के जरिए ग्राहकों को जोड़ रही है। पिछले साल लॉन्च हुए कुछ मुख्य प्लान्स ये थे:

  • एलआईसी प्रोटेक्शन प्लस (LIC Protection Plus)

  • एलआईसी बीमा कवच (LIC Bima Kavach)

  • एलआईसी स्मार्ट पेंशन प्लान (LIC Smart Pension Plan)

  • बीमा लक्ष्मी और जन सुरक्षा प्लान

पुरानी पॉलिसी रिवाइव कराना क्यों बेहतर है?

LIC का मानना है कि नई पॉलिसी लेने के बजाय पुरानी पॉलिसी को चालू रखना अधिक फायदेमंद होता है। इससे आपको पुराने बोनस और बीमा कवर का लाभ लगातार मिलता रहता है जो नई पॉलिसी में शुरू से आरंभ होता है।

