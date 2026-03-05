Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Petrol Diesel Price Today: 5 मार्च को जारी हुए तेल के नए रेट, जानें आपके शहर में क्या है पेट्रोल का भाव

Petrol Diesel Price Today: 5 मार्च को जारी हुए तेल के नए रेट, जानें आपके शहर में क्या है पेट्रोल का भाव

Edited By Updated: 05 Mar, 2026 10:45 AM

new oil rates released on march 5 know the price of petrol in your city

देश में हर दिन की तरह आज भी सुबह तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी हैं। आम लोगों के लिए यह सिर्फ एक खबर नहीं होती, बल्कि रोजमर्रा के खर्च और बजट से जुड़ी अहम जानकारी होती है।

नेशनल डेस्क: देश में हर दिन की तरह आज भी सुबह तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी हैं। आम लोगों के लिए यह सिर्फ एक खबर नहीं होती, बल्कि रोजमर्रा के खर्च और बजट से जुड़ी अहम जानकारी होती है। पेट्रोल और डीजल के दामों का सीधा असर ट्रांसपोर्ट, बाजार और घर के खर्चों पर पड़ता है।

पेट्रोल-डीजल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत, डॉलर-रुपया विनिमय दर, टैक्स और ट्रांसपोर्ट लागत जैसे कई कारकों पर निर्भर करती हैं। हाल के दिनों में मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। हालांकि फिलहाल भारत में आज यानी 5 मार्च 2026 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है और दाम स्थिर बने हुए हैं।

देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम
नई दिल्ली – पेट्रोल 94.72 रुपये, डीजल 87.62 रुपये प्रति लीटर
मुंबई – पेट्रोल 104.21 रुपये, डीजल 92.15 रुपये प्रति लीटर
कोलकाता – पेट्रोल 103.94 रुपये, डीजल 90.76 रुपये प्रति लीटर
चेन्नई – पेट्रोल 100.75 रुपये, डीजल 92.34 रुपये प्रति लीटर
अहमदाबाद – पेट्रोल 94.49 रुपये, डीजल 90.17 रुपये प्रति लीटर
बेंगलुरु – पेट्रोल 102.92 रुपये, डीजल 89.02 रुपये प्रति लीटर
हैदराबाद – पेट्रोल 107.46 रुपये, डीजल 95.70 रुपये प्रति लीटर
जयपुर – पेट्रोल 104.72 रुपये, डीजल 90.21 रुपये प्रति लीटर
लखनऊ – पेट्रोल 94.69 रुपये, डीजल 87.80 रुपये प्रति लीटर
पुणे – पेट्रोल 104.04 रुपये, डीजल 90.57 रुपये प्रति लीटर
चंडीगढ़ – पेट्रोल 94.30 रुपये, डीजल 82.45 रुपये प्रति लीटर
इंदौर – पेट्रोल 106.48 रुपये, डीजल 91.88 रुपये प्रति लीटर
पटना – पेट्रोल 105.58 रुपये, डीजल 93.80 रुपये प्रति लीटर
सूरत – पेट्रोल 95.00 रुपये, डीजल 89.00 रुपये प्रति लीटर
नासिक – पेट्रोल 95.50 रुपये, डीजल 89.50 रुपये प्रति लीटर

क्यों महत्वपूर्ण हैं पेट्रोल-डीजल के दाम
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में थोड़ा सा बदलाव भी आम लोगों की जेब पर असर डालता है। अगर दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्ट की लागत भी बढ़ जाती है। इसका असर फल, सब्जी, दूध और अन्य जरूरी सामानों की कीमतों पर भी पड़ सकता है। इसलिए इन कीमतों पर नजर रखना जरूरी माना जाता है।

अपने शहर की कीमत कैसे जानें
अगर आप अपने शहर में पेट्रोल और डीजल के ताजा दाम जानना चाहते हैं तो तेल कंपनियों के मोबाइल ऐप या वेबसाइट की मदद ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नजदीकी पेट्रोल पंप का RSP कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर SMS भेजकर भी कीमतों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

तेल की कीमतों में फिलहाल स्थिरता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए आने वाले दिनों में इसमें बदलाव संभव है। इसलिए वाहन चालकों और उपभोक्ताओं को समय-समय पर ताजा रेट्स की जानकारी लेते रहना चाहिए।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!