Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Mata Vaishno भक्तों के लिए खुशखबरी! 2026 में सिर्फ ₹500 में मिलेगा यह खास Combo, जानें क्या-क्या होगा इसमें? अब घर बैठे भी...

Mata Vaishno भक्तों के लिए खुशखबरी! 2026 में सिर्फ ₹500 में मिलेगा यह खास Combo, जानें क्या-क्या होगा इसमें? अब घर बैठे भी...

Edited By Updated: 05 Jan, 2026 12:15 PM

new year gift for vaishno devi devotees special combo available for only 500

नए साल 2026 के अवसर पर माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए एक बेहद सुखद खबर है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (SMVDSB) ने श्रद्धालुओं के साल को मंगलमय बनाने के लिए एक 'स्पेशल न्यू ईयर कॉम्बो' लॉन्च किया है। इस खास पैकेज के जरिए भक्त माता रानी की...

Special Combo Offer For Vaishno Devi: नए साल 2026 के अवसर पर माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए एक बेहद सुखद खबर है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (SMVDSB) ने श्रद्धालुओं के साल को मंगलमय बनाने के लिए एक 'स्पेशल न्यू ईयर कॉम्बो' लॉन्च किया है। इस खास पैकेज के जरिए भक्त माता रानी की पावन स्मृतियों और प्रसाद को अपने घर का हिस्सा बना सकते हैं।

क्या है ₹500 के इस खास कॉम्बो में?

श्राइन बोर्ड ने इस पैकेज की कीमत बेहद किफायती यानी मात्र ₹500 रखी है। इस कॉम्बो पैक में भक्तों को निम्नलिखित चीजें मिलेंगी:

  1. वॉल कैलेंडर (2026): दीवार पर लगाने के लिए माता रानी की सुंदर छवियों वाला बड़ा कैलेंडर।

  2. टेबल कैलेंडर (2026): ऑफिस या घर की मेज के लिए खास कैलेंडर।

    और ये भी पढ़े

  3. धार्मिक डायरी (2026): माता वैष्णो देवी के संदेशों और तस्वीरों से सुसज्जित एक डायरी।

  4. पंच मेवा प्रसाद: शुद्धता से तैयार किए गए माता के पावन पंच मेवा प्रसाद के दो पैकेट।

यह भी पढ़ें: हर महीने 2 लाख को नौकरी तो 2 लाख की काम से छुट्टी! Zomato में आखिर क्यों नहीं टिकते कर्मचारी? जानें

उपराज्यपाल ने किया अनावरण

इस विशेष पंचांग, कैलेंडर और डायरी का अनावरण जम्मू-कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल (LG), जो श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, द्वारा किया गया है। बोर्ड का लक्ष्य इस कॉम्बो के माध्यम से माता रानी के आशीर्वाद को देश के कोने-कोने तक सुलभ बनाना है।

घर बैठे कैसे बुक करें?

अगर आप कटरा नहीं जा पा रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। भक्त घर बैठे भी इस दिव्य कॉम्बो को मंगवा सकते हैं:

  • आधिकारिक वेबसाइट: श्रद्धालु श्राइन बोर्ड की वेबसाइट maavaishnodevi.org पर जाकर ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं।

  • सोशल मीडिया अपडेट: बोर्ड ने अपने आधिकारिक 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर भी इसकी विस्तृत जानकारी साझा की है जिसमें इस पैकेज को 'पवित्र यात्रा की शुरुआत' बताया गया है।

 

 

श्रद्धा का केंद्र: त्रिकुटा पर्वत

जम्मू के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित माता वैष्णो देवी का मंदिर भारत के सबसे जागृत शक्तिपीठों में से एक है। हर साल करोड़ों श्रद्धालु यहां हाजिरी लगाने पहुंचते हैं। बोर्ड द्वारा समय-समय पर भक्तों की सुविधा के लिए ऐसे प्रयास किए जाते रहे हैं और ₹500 का यह कॉम्बो इसी कड़ी का हिस्सा है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!