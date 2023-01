भारत जोड़ो यात्रा के बीच NIA का बड़ा एक्शन, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ऑफिस को किया कुर्क

नेशनल डेस्क: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने आतंकवाद के वित्त पोषण से जुड़े एक मामले में श्रीनगर के राजबाग स्थित हुर्रियत कांफ्रेंस के कार्यालय को कुर्क कर दिया। एनआईए ने दिल्ली की एक अदालत के आदेश पर यह कार्रवाई की है। अधिकारियों ने बताया कि संघीय जांच एजेंसी की एक टीम रविवार सुबह हुर्रियत के दफ्तर पहुंची और परिसर की बाहरी दीवार पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया।

J&K | A team of the National Investigation Agency (NIA) has arrived at Rajbagh in Srinagar to attach the office of All Parties Hurriyat Conference (APHC) in a UAPA case pic.twitter.com/RvkMvZ5QSn — ANI (@ANI) January 29, 2023