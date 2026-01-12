Union Budget 2026 on Sunday: 1 फरवरी को Holiday नहीं होगा Budget Day, कंफर्म हुई तारीख

Edited By Radhika, Updated: 12 Jan, 2026 04:47 PM

Union Budget 2026 on Sunday: आमतौर पर रविवार को संसद की छुट्टी होती है, लेकिन 1 फरवरी 2026 को देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक नया इतिहास लिखा जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने साफ कर दिया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार सुबह 11 बजे अपना नौवां बजट पेश करेंगी। इस घोषणा के साथ ही बजट की तारीख को लेकर बनी सभी अटकलें अब समाप्त हो गई हैं।

बजट सत्र का शेड्यूल

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 जनवरी से बजट सत्र बुलाने को मंजूरी दे दी है। इस बार का सत्र दो चरणों में आयोजित होगा:

संडे बजट: परंपरा या जरूरत?

भारत में बजट पेश करने की तारीख पहले फरवरी का आखिरी कार्यदिवस होती थी, जिसे 2017 में बदलकर 1 फरवरी कर दिया गया था। इस बार 1 फरवरी को रविवार होने के कारण चर्चा थी कि बजट 2 फरवरी (सोमवार) को आएगा, लेकिन सरकार ने 'निश्चित तिथि' की परंपरा को प्राथमिकता दी है। इससे पहले 1999 में भी रविवार के दिन बजट पेश किया जा चुका है।