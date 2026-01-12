Main Menu

Union Budget 2026 on Sunday: 1 फरवरी को Holiday नहीं होगा Budget Day, कंफर्म हुई तारीख

Union Budget 2026 on Sunday: आमतौर पर रविवार को संसद की छुट्टी होती है, लेकिन 1 फरवरी 2026 को देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक नया इतिहास लिखा जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने साफ कर दिया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार सुबह 11 बजे अपना नौवां बजट पेश करेंगी। इस घोषणा के साथ ही बजट की तारीख को लेकर बनी सभी अटकलें अब समाप्त हो गई हैं।

बजट सत्र का शेड्यूल

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 जनवरी से बजट सत्र बुलाने को मंजूरी दे दी है। इस बार का सत्र दो चरणों में आयोजित होगा:

कार्यक्रम

संभावित तारीख

सत्र की शुरुआत (राष्ट्रपति का अभिभाषण)

28 जनवरी 2026

आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey)

29/30 जनवरी 2026

आम बजट 2026 की प्रस्तुति

1 फरवरी 2026 (रविवार)

सत्र का पहला चरण समाप्त

13 फरवरी 2026

दूसरा चरण शुरू

9 मार्च 2026

सत्र का समापन

2 अप्रैल 2026

संडे बजट: परंपरा या जरूरत?

भारत में बजट पेश करने की तारीख पहले फरवरी का आखिरी कार्यदिवस होती थी, जिसे 2017 में बदलकर 1 फरवरी कर दिया गया था। इस बार 1 फरवरी को रविवार होने के कारण चर्चा थी कि बजट 2 फरवरी (सोमवार) को आएगा, लेकिन सरकार ने 'निश्चित तिथि' की परंपरा को प्राथमिकता दी है। इससे पहले 1999 में भी रविवार के दिन बजट पेश किया जा चुका है।

 

