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Petrol, Diesel Prices on 7 April: आज कितना है पेट्रोल-डीजल का भाव? यहां चेक करें लेटेस्ट रेट

Edited By Updated: 07 Apr, 2026 08:07 AM

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7 अप्रैल 2026 को राजधानी दिल्ली में सरकारी तेल कंपनियों के पंपों पर ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आम उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि नियमित पेट्रोल ₹94.77 प्रति लीटर और डीजल ₹87.67 प्रति लीटर पर स्थिर बने हुए हैं। हालांकि,...

Fuel Prices Today, 7 April 2026: 7 अप्रैल 2026 को राजधानी दिल्ली में सरकारी तेल कंपनियों के पंपों पर ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आम उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि नियमित पेट्रोल ₹94.77 प्रति लीटर और डीजल ₹87.67 प्रति लीटर पर स्थिर बने हुए हैं। हालांकि, प्रीमियम फ्यूल की कीमतें काफी ऊंचे स्तर पर हैं। XP100 पेट्रोल ₹160 प्रति लीटर और XtraGreen डीजल ₹92.99 प्रति लीटर पर बिक रहा है।

 

दिल्ली में आज के भाव (सरकारी पंप)

दिल्ली में रहने वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि सामान्य ईंधन की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि, प्रीमियम इस्तेमाल करने वालों के लिए जेब ढीली करना मजबूरी बन गया है।

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ईंधन का प्रकार वेरिएंट दिल्ली में कीमत (प्रति लीटर/किग्रा)
पेट्रोल रेगुलर ₹94.77
पेट्रोल प्रीमियम (XP100) ₹160.00
डीजल रेगुलर ₹87.67
डीजल प्रीमियम (XtraGreen) ₹92.99
CNG (IGL) स्टैंडर्ड ₹77.09

 

महानगरों और बड़े शहरों का हाल (पेट्रोल/डीजल)

देश के अन्य हिस्सों में भी सरकारी पंपों पर कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। कोलकाता और हैदराबाद जैसे शहरों में पेट्रोल अब भी ₹105 के पार बना हुआ है।

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर)
नई दिल्ली 94.77 87.67
मुंबई 103.50 90.03
कोलकाता 105.45 92.02
बेंगलुरु 102.92 90.99
चेन्नई 100.95 92.53
हैदराबाद 107.46 95.70
गुरुग्राम 95.65 88.03
नोएडा 95.05 88.19

1. प्राइवेट बनाम सरकारी: कहां है फायदा?
मार्च के आखिर से अब तक प्राइवेट कंपनियों (जैसे Shell और Nayara) ने अपनी कीमतों में ₹5 से ₹25 तक का इजाफा किया है। दिल्ली में आज का अंतर कुछ इस प्रकार है:

Shell India: यहां पेट्रोल ₹100.18 और डीजल ₹93.08 पर पहुंच गया है।

Nayara Energy: पेट्रोल ₹99.54 और डीजल ₹92.41 के भाव बिक रहा है।

 

2. प्रीमियम ईंधन की कीमतों में उछाल
1 अप्रैल, 2026 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) ने दिल्ली में अपने हाई-ऑक्टेन XP100 पेट्रोल की कीमत ₹149 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹160 प्रति लीटर कर दी, जो एक ही संशोधन में ₹11 प्रति लीटर की बढ़ोतरी है।

3. कमर्शियल LPG की कीमतों में बढ़ोतरी
1 अप्रैल को 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में ₹195.50 की बढ़ोतरी की गई, जिससे दिल्ली में इसकी कीमत अब ₹2,078.50 प्रति सिलेंडर हो गई है, जिससे रेस्तरां, ढाबों और छोटे खाद्य व्यवसायों पर दबाव बढ़ गया है।

4. Excise Duty की स्थिति
27 मार्च, 2026 से प्रभावी, केंद्र सरकार ने excise duty में ₹10 प्रति लीटर की कटौती की है। वैश्विक कच्चे तेल की अस्थिरता के प्रभाव को कम करने के लिए पेट्रोल पर ब्याज दर बढ़ाकर (अब ₹3/लीटर) कर दी गई है और डीजल पर इसे शून्य कर दिया गया है।

वैश्विक तेल बाजार आज - 7 अप्रैल, 2026
मध्य पूर्व में अत्यधिक भू-राजनीतिक तनाव और राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए निर्धारित की गई समय सीमा के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें चार साल के उच्चतम स्तर के करीब कारोबार कर रही हैं।

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