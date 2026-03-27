Petrol/Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये की कटौती, देखें प्रमुख शहरों में आज के नए रेट

Edited By Anu Malhotra, Updated: 27 Mar, 2026 10:42 AM

Business Desk: मध्य पूर्व में जारी युद्ध के कारण वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। इस कटौती के बाद, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपये से घटकर 3 रुपये प्रति...

Business Desk: मध्य पूर्व में जारी युद्ध के कारण वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। इस कटौती के बाद, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपये से घटकर 3 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल पर यह शून्य रुपये कर दी गई है।

इस कदम से सरकारी तेल कंपनियों Indian Oil Corporation Ltd, Bharat Petroleum Corporation Ltd और Hindustan Petroleum Corporation Ltd को मध्य पूर्व में बढ़ती वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों से निपटने में मदद मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय ने यह कटौती 26 मार्च की अधिसूचना के अनुसार तुरंत प्रभावी होने की घोषणा की।

रिटेल ईंधन दरें स्थिर

रैटिंग एजेंसी ICRA ने गुरुवार को नोट किया कि यदि औसत कच्चे तेल की कीमत 100-105 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक बढ़ जाती है, तो ईंधन विक्रेताओं को पेट्रोल पर प्रति लीटर 11 रुपये और डीजल पर 14 रुपये का नुकसान होगा। इस महीने की शुरुआत में, ईरान युद्ध की तेज़ी के चलते अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमत 119 डॉलर प्रति बैरल तक पहुँच गई थी, जो अब लगभग 100 डॉलर प्रति बैरल पर स्थिर हुई है।

नायारा एनर्जी ने कीमतें बढ़ाईं

हालांकि, नायारा एनर्जी ने अपनी 6,967 पेट्रोल पंपों पर लागत में वृद्धि को आंशिक रूप से ग्राहकों पर पास करते हुए पेट्रोल की कीमत 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी है। अब नायारा पंपों पर पेट्रोल की कीमत 100.71 रुपये और डीजल की कीमत 91.31 रुपये प्रति लीटर है।

Jio-BP, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज और बीपी प्ल़क का ईंधन रिटेलिंग जॉइंट वेंचर है और 2,185 आउटलेट्स चलाता है, ने अभी तक कीमतें नहीं बढ़ाई हैं।

प्रमुख शहरों में आज की पेट्रोल और डीजल की कीमतें