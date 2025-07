मनसा देवी मंदिर हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख

नेशनल डेस्क: उत्तराखंड के हरिद्वार में रविवार को मनसा देवी मंदिर की ओर जाने वाले पैदल मार्ग पर भारी भीड़ के बीच भगदड़ मच गई। इस हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। अचानक मची भगदड़ से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।

इस दुखद घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, “हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर मार्ग पर भगदड़ से हुई जनहानि से मैं बेहद दुखी हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदना है। मैं घायल सभी श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दे रहा है।”



Deeply saddened by the loss of lives due to a stampede on the route to Mansa Devi Temple in Haridwar, Uttarakhand. Condolences to those who lost their loved ones. May the injured recover soon. The local administration is assisting those affected: PM @narendramodi — PMO India (@PMOIndia) July 27, 2025