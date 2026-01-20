Post Office FD: पोस्ट ऑफिस FD में निवेश का मौका: ₹2 लाख जमा करें, पाएं ₹89,990 तक ब्याज

Edited By Anu Malhotra, Updated: 20 Jan, 2026 10:14 AM

नेशनल डेस्क: आज के दौर में जहां कई बड़े बैंकों ने अपनी सावधि जमा (FD) की ब्याज दरों में कटौती की है, वहीं भारतीय डाकघर (Post Office) अभी भी निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दे रहा है। सरकारी गारंटी और बेहतर ब्याज दर के कारण सुरक्षित निवेश चाहने वालों के लिए डाकघर एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा है।

क्या है डाकघर की टीडी (Time Deposit) स्कीम?

बैंकों में जिसे हम एफडी (FD) कहते हैं, डाकघर की भाषा में उसे टीडी (Time Deposit) कहा जाता है। इसमें आप एक निश्चित समय के लिए पैसा जमा करते हैं और मैच्योरिटी पर आपको मूलधन के साथ तयशुदा ब्याज मिलता है।

निवेश पर ब्याज की दरें

डाकघर अलग-अलग समय अवधि के लिए आकर्षक ब्याज ऑफर कर रहा है:

1 साल की टीडी: 6.9% ब्याज

2 साल की टीडी: 7.0% ब्याज

3 साल की टीडी: 7.1% ब्याज

5 साल की टीडी: 7.5% ब्याज

₹2 लाख के निवेश पर कितना होगा लाभ?

अगर कोई व्यक्ति 5 साल की अवधि के लिए ₹2,00,000 निवेश करता है, तो गणित कुछ इस प्रकार होगा:

जमा राशि: ₹2,00,000

5 साल बाद मिलने वाला कुल ब्याज: ₹89,990

मैच्योरिटी पर मिलने वाली कुल रकम: ₹2,89,990

खास बात: वर्तमान में कोई भी प्रमुख दिग्गज बैंक 5 साल की एफडी पर सामान्य नागरिकों को 7.5% जैसा ऊंचा ब्याज नहीं दे रहा है।

बैंकों और डाकघर में मुख्य अंतर

निवेश करने से पहले इन दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है:

समान ब्याज दर: डाकघर में युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक, सभी को एक बराबर ब्याज मिलता है। बैंकों का सिस्टम: इसके विपरीत, बैंक वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) को सामान्य लोगों के मुकाबले 0.50% अधिक ब्याज देते हैं।

यदि आप बिना किसी जोखिम के अपने पैसे पर बैंक से बेहतर रिटर्न चाहते हैं, तो डाकघर की 5 वर्षीय टीडी स्कीम एक शानदार विकल्प है। इसमें न केवल ऊंची दर पर मुनाफा मिलता है, बल्कि सरकारी सुरक्षा का भरोसा भी साथ रहता है।