Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Gold Rate Today : आज औंधे मुंह गिरे सोने के दाम, जानें 22 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का ताजा रेट

Gold Rate Today : आज औंधे मुंह गिरे सोने के दाम, जानें 22 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का ताजा रेट

Edited By Updated: 10 Feb, 2026 12:30 PM

prices fell sharply today know the latest rate of 22 karat 10 grams gold

सोने-चांदी की कीमतों में मंगलवार को गिरावट देखी गई। MCX पर 2 अप्रैल 2026 का गोल्ड फ्यूचर 1,56,001 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ओपन हुआ, जो पिछले दिन की बंद कीमत 1,58,066 रुपये से लगभग 2,065 रुपये कम है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोना और चांदी के भाव...

नेशनल डेस्क : पिछले कुछ दिनों से घरेलू फ्यूचर मार्केट में सोने और चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रही है। मंगलवार, 10 फरवरी को सोने की कीमतों में गिरावट रही। Multi Commodity Exchange (MCX) पर 2 अप्रैल 2026 एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर मंगलवार को 1,56,001 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ओपन हुआ। इसके पहले कारोबारी दिन सोना 1,58,066 रुपये पर बंद हुआ था। आज सुबह 9:55 बजे MCX पर 2 अप्रैल का गोल्ड 1,57,390 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, जो पिछले दिन की बंद कीमत से लगभग 676 रुपये कम था। शुरुआती कारोबार में सोना 1,58,070 रुपये के हाई लेवल पर भी पहुंचा।

देखें दिल्ली समेत बाकी शहरों में सोने का ताजा रेट (10 फरवरी 2026) 

दिल्ली   

  • 24 कैरेट - ₹1,58,060 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट - ₹1,44,900 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट - ₹1,18,590 (प्रति 10 ग्राम)

यह भी पढ़ें - अचानक चांदी में आई जबरदस्त गिरावट, जानें 1 किलो अब कितने में बिक रही है?

मुंबई 

  • 24 कैरेट - ₹1,57,910 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट - ₹1,44,750 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट - ₹1,18,440 (प्रति 10 ग्राम)

चेन्नई 

  • 24 कैरेट - ₹1,59,060 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट - ₹1,45,800 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट - ₹1,25,300 (प्रति 10 ग्राम)

कोलकाता 

  • 24 कैरेट - ₹1,57,910 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट - ₹1,44,750 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट - ₹1,18,440 (प्रति 10 ग्राम)

अहमदाबाद 

  • 24 कैरेट - ₹1,57,960 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट - ₹1,44,800 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट - ₹1,18,490 (प्रति 10 ग्राम)

यह भी पढ़ें : अगले 3 दिन होगी भयंकर बारिश, IMD ने इन राज्यों में जारी किया हाई अलर्ट

लखनऊ 

  • 24 कैरेट - ₹1,58,060 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट - ₹1,44,900 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट - ₹1,18,590 (प्रति 10 ग्राम)

विशेषज्ञों के अनुसार, हाल के दिनों में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव का कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार और निवेशकों की सतर्कता है। निवेशक अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों और फेडरल रिजर्व की नीतियों को लेकर सावधानी बरत रहे हैं, जिससे घरेलू बाजार में भी सोने की कीमतें प्रभावित हो रही हैं। आज की गिरावट के बावजूद कई शहरों में सोने के दाम अभी भी हाइ लेवल पर हैं, इसलिए खरीदारों को बाजार की स्थिति पर ध्यान देना जरूरी है।


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!