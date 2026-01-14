राहुल गांधी पर भाजपा का तीखा प्रहार, कहा- भारतीय राजनीति में अलगाववाद का सबसे बड़ा उदाहरण हैं कांग्रेस सांसद

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर ‘‘तमिल लोगों की आवाज दबाने'' का आरोप लगाने के लिए कड़ी आलोचना की और उनके इस बयान को ‘‘बेहद शर्मनाक और निराधार'' बताया। भाजपा ने कांग्रेस सांसद को...

नेशनल डेस्क: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर ‘‘तमिल लोगों की आवाज दबाने'' का आरोप लगाने के लिए कड़ी आलोचना की और उनके इस बयान को ‘‘बेहद शर्मनाक और निराधार'' बताया। भाजपा ने कांग्रेस सांसद को भारतीय राजनीति में अलगाववाद का एक ‘‘उपयुक्त उदाहरण'' बताया और उनसे क्षेत्र, भाषा और जाति के नाम पर विभाजनकारी राजनीति में लिप्त होने से बचने का आग्रह किया। भाजपा की यह टिप्पणी गांधी के उस आरोप के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र ने अभिनेता से नेता बने विजय की फिल्म ‘‘जन नायकन'' को रोकने की कोशिश की थी।

गांधी ने इसे तमिल संस्कृति पर हमला बताया था और कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी कभी भी ‘‘तमिल लोगों की आवाज को दबाने'' में सफल नहीं होंगे। कांग्रेस नेता पर पलटवार करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि इस बयान का वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है। पासवान ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘उन्होंने (राहुल गांधी) बेहद शर्मनाक और दुखद बयान दिया है।''

भाजपा प्रवक्ता ने कहा,‘‘राहुल गांधी भारतीय राजनीति में अलगाववाद का एक सटीक उदाहरण हैं।'' उन्होंने उनसे ‘‘इस तरह की टिप्पणियां करने से बचने'' का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तमिल भाषा, संस्कृति और विरासत के प्रति दिखाई गई संवेदनशीलता ‘‘अभूतपूर्व'' है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंचों पर तमिल पहचान को बढ़ावा दिया है और हाल में ‘परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम के दौरान उत्तर भारत के छात्रों से इस भाषा को सीखने का आग्रह किया था। पासवान ने आरोप लगाया कि ‘‘अलगाववादी प्रवृत्ति'' और ‘‘राष्ट्र-विरोधी मानसिकता'' वाले लोग क्षेत्र, भाषा और जाति का इस्तेमाल करके ‘‘राजनीतिक तांडव'' करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का पिछला रिकॉर्ड उनकी अत्यधिक असंवेदनशीलता को दर्शाता है।