Railways News 1 मार्च से लागू हुआ नया सिस्टम: बदल गया जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने का तरीका, जानें नया नियम?

Edited By Anu Malhotra, Updated: 01 Mar, 2026 04:28 PM

भारतीय रेलवे से हर दिन सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। अगर आप भी स्टेशन की लंबी लाइनों से बचने के लिए अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते थे, तो जान लीजिए कि अब नियम बदल चुके हैं। 1 मार्च से रेलवे ने अपने पुराने और लोकप्रिय UTS...

Railways News: भारतीय रेलवे से हर दिन सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। अगर आप भी स्टेशन की लंबी लाइनों से बचने के लिए अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते थे, तो जान लीजिए कि अब नियम बदल चुके हैं। 1 मार्च से रेलवे ने अपने पुराने और लोकप्रिय UTS (Unreserved Ticketing System) ऐप को पूरी तरह बंद कर दिया है। इसकी जगह अब एक नया और हाईटेक प्लेटफॉर्म 'RailOne' ले चुका है।

अब एक ही ऐप पर मिलेंगी सारी सुविधाएं

पुराने सिस्टम में यात्रियों को जनरल टिकट के लिए UTS और रिजर्वेशन के लिए IRCTC के अलग-अलग ऐप्स रखने पड़ते थे। लेकिन RailOne के आने से यह झंझट खत्म हो गया है। अब आप एक ही जगह से:

बुक कर सकेंगे। यह IRCTC द्वारा अधिकृत एक एकीकृत (Integrated) टिकटिंग सिस्टम है, जो यात्रियों के डिजिटल अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।

RailOne ऐप के खास फायदे और फीचर्स

रेलवे का दावा है कि नया ऐप न केवल आधुनिक है, बल्कि पुराने ऐप की तुलना में काफी तेज भी है। इसके मुख्य आकर्षण इस प्रकार हैं: