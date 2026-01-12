Schools Closed: सर्दियों की छुट्टियां बढ़ीं: इन राज्यों में स्कूल 17 जनवरी से खुलेंगे

Edited By Anu Malhotra,Updated: 12 Jan, 2026 11:40 AM
नेशनल डेस्क: उत्तर भारत में जारी कड़ाके की ठंड और कोल्ड वेव के कारण कई राज्यों के स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। मौसम विभाग की चेतावनियों और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और राज्य सरकारों ने यह कदम उठाया है। सरकार ने बच्चों और स्कूल स्टाफ़ की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए सभी सरकारी, एडेड, मान्यता प्राप्त और निजी स्कूलों में अब 16 जनवरी तक अवकाश रहेगा और स्कूल 17 जनवरी 2026 से फिर से खुलेंगे।
घना कोहरा और लगातार घटते तापमान के बीच उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और तेलंगाना सहित कई राज्यों के स्कूल अलग-अलग कक्षाओं के लिए बंद रहेंगे। तेलंगाना में 17 और हरियाणा में अब स्कूल 16 जनवरी को खुलेंगे। देखें बाकी राज्यों में कब खुलेंगे स्कूल...
उत्तर प्रदेश:
-
गौतम बुद्ध नगर (नोएडा, ग्रेटर नोएडा): कक्षा 8 और उससे ऊपर के सभी स्कूल 15 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। यह आदेश CBSE, ICSE, यूपी बोर्ड और अन्य मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लागू है।
झारखंड (रांची): ठंड के कारण कक्षा 6 तक के स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। इस दौरान कक्षा 7 से 12 तक की पढ़ाई सुबह 10 बजे से शुरू होगी।
आगरा: सभी बोर्डों से जुड़े कक्षा 12 तक के स्कूल 12 जनवरी तक बंद रहेंगे।
-
लखनऊ: प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक 10 जनवरी तक अवकाश, कक्षा 9–12 के लिए समय सुबह 10 बजे से 3 बजे तक संशोधित किया गया है।
तेलंगाना:
पंजाब:
हरियाणा:
दिल्ली:
मध्य प्रदेश:
जम्मू-कश्मीर:
विशेष सलाह:
मौसम विभाग की चेतावनी और लगातार गिरते तापमान को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया है। अभिभावकों और छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपने जिले की आधिकारिक वेबसाइट या स्कूल प्रशासन से नियमित अपडेट लेते रहें।