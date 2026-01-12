Main Menu

Schools Closed: सर्दियों की छुट्टियां बढ़ीं: इन राज्यों में स्कूल 17 जनवरी से खुलेंगे

Edited By Updated: 12 Jan, 2026 11:40 AM

उत्तर भारत में जारी कड़ाके की ठंड और कोल्ड वेव के कारण कई राज्यों के स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। मौसम विभाग की चेतावनियों और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और राज्य सरकारों ने यह कदम उठाया है। सरकार ने बच्चों और स्कूल...

नेशनल डेस्क: उत्तर भारत में जारी कड़ाके की ठंड और कोल्ड वेव के कारण कई राज्यों के स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। मौसम विभाग की चेतावनियों और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और राज्य सरकारों ने यह कदम उठाया है। सरकार ने बच्चों और स्कूल स्टाफ़ की सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए सभी सरकारी, एडेड, मान्यता प्राप्त और निजी स्कूलों में अब 16 जनवरी तक अवकाश रहेगा और स्कूल 17 जनवरी 2026 से फिर से खुलेंगे।

घना कोहरा और लगातार घटते तापमान के बीच उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और तेलंगाना सहित कई राज्यों के स्कूल अलग-अलग कक्षाओं के लिए बंद रहेंगे। तेलंगाना में 17 और हरियाणा में अब स्कूल 16 जनवरी को खुलेंगे। देखें बाकी राज्यों में कब खुलेंगे स्कूल...

उत्तर प्रदेश:

तेलंगाना:

  • संक्रांति की छुट्टियां 16 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी गई हैं। स्कूल 17 जनवरी 2026 से पुनः खुलेंगे।

पंजाब:

  • मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देशानुसार राज्य के सभी सरकारी, निजी और मान्यता प्राप्त स्कूल 13 जनवरी तक बंद रहेंगे और 14 जनवरी से खुलेंगे।

हरियाणा:

  • राज्य में 1 से 15 जनवरी 2025 तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है। स्कूल 16 जनवरी से खुलेंगे।

दिल्ली:

  • दिल्ली शिक्षा निदेशालय के अनुसार 1 से 15 जनवरी 2026 तक विंटर वेकेशन रहेगा,  स्कूल 16 जनवरी से खुलेंगे।

मध्य प्रदेश:

  • भोपाल में स्कूल बंद नहीं हैं, लेकिन नर्सरी से कक्षा 8 तक समय सुबह 9:30 बजे के बाद रखा गया है।

जम्मू-कश्मीर:

  • कश्मीर घाटी और शीतकालीन क्षेत्रों में कक्षा 8 तक स्कूल 1 मार्च 2026 से खुलेंगे।

  • बोर्ड कक्षाएं 22 फरवरी 2026 से शुरू होंगी।

विशेष सलाह:
मौसम विभाग की चेतावनी और लगातार गिरते तापमान को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया है। अभिभावकों और छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपने जिले की आधिकारिक वेबसाइट या स्कूल प्रशासन से नियमित अपडेट लेते रहें।

