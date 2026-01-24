School Closed: छात्रों की मौज! जनवरी के महीने में इन तारीखों को बंद रहेंगे स्कूल, देखें पूरी List

Main Menu

Edited By Updated: 24 Jan, 2026 09:23 AM

schools to be closed for 3 consecutive days holiday schedule

उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और कोहरे की लंबी मार के बाद अब छात्रों के लिए राहत की एक और खबर आई है। स्कूलों के दोबारा खुलते ही बच्चों को एक बार फिर लॉन्ग वीकेंड (Long Weekend) का तोहफा मिलने जा रहा है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश भर के स्कूलों और...

School Holidays : उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और कोहरे की लंबी मार के बाद अब छात्रों के लिए राहत की एक और खबर आई है। स्कूलों के दोबारा खुलते ही बच्चों को एक बार फिर लॉन्ग वीकेंड (Long Weekend) का तोहफा मिलने जा रहा है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश भर के स्कूलों और दफ्तरों में लगातार तीन दिनों तक अवकाश रहने की संभावना है। इस खबर का पूरा विवरण और छुट्टियों का गणित नीचे दिया गया है:

लगातार 3 दिन बंद रहेंगे स्कूल: छुट्टियों का शेड्यूल

अगले कुछ दिनों में शनिवार से लेकर सोमवार तक कई राज्यों में छुट्टियां रह सकती हैं:

ठंड और मौसम का प्रभाव

बीते 20 दिनों से कड़ाके की ठंड और घने कोहरे (Dense Fog) ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर रखा है। हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी (Snowfall) की वजह से मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चल रही हैं। हालांकि कई राज्यों में स्कूल दोबारा खुल गए हैं लेकिन गिरते तापमान को देखते हुए प्रशासन समय-समय पर स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव या छुट्टी का फैसला ले रहा है।

गणतंत्र दिवस का महत्व

26 जनवरी का दिन केवल छुट्टी का दिन नहीं है बल्कि यह हमारे संविधान के लागू होने का उत्सव है। स्कूलों और कॉलेजों में इस दिन देशभक्ति के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बच्चों के लिए यह देश के इतिहास को समझने का एक शानदार अवसर होता है।

