Rs 20,500 per month: Post Office की धांसू स्कीम, घर बैठे हर महीने पाएं ₹20500, जानें कितना करना होगा निवेश

नेशनल डेस्क: रिटायरमेंट के बाद की उम्र सुकून और आर्थिक आजादी के लिए होती है, न कि पैसों की चिंता में डूबे रहने के लिए। अगर आप अपनी जमा-पूंजी को ऐसी जगह रखना चाहते हैं जहां डूबने का खतरा 'शून्य' हो और कमाई बैंक एफडी (FD) से भी ज्यादा मिले, तो भारतीय डाक विभाग की 'सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम' (SCSS) एक बेमिसाल विकल्प बनकर उभरती है। आइए समझते हैं कि कैसे यह सरकारी योजना बुजुर्गों के लिए हर महीने 20,500 रुपये की पक्की पेंशन का जरिया बन सकती है।

सरकारी सुरक्षा और धुआंधार रिटर्न

बाजार के उतार-चढ़ाव से दूर, यह योजना सीधे भारत सरकार द्वारा संरक्षित है। वर्तमान में इस पर 8.2% की शानदार ब्याज दर मिल रही है। यह दर न केवल सुरक्षित है, बल्कि कई बड़े बैंकों की सावधि जमा (FD) योजनाओं को भी पीछे छोड़ देती है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि एक बार पैसा जमा करने के बाद 5 साल तक आपकी ब्याज दर वही रहती है, भले ही बाद में सरकार दरों में कटौती कर दे।

निवेश की शर्तें और लचीलापन

गणित: 30 लाख जमा करें और पाएं 'मासिक वेतन'

इस स्कीम की सबसे बड़ी खूबी इसका 'क्वार्टरली पेआउट' (तिमाही भुगतान) सिस्टम है। यदि आप अधिकतम सीमा यानी 30 लाख रुपये का निवेश करते हैं, तो मुनाफे का गणित कुछ इस तरह होगा:

विवरण गणना (Amount) कुल निवेश 30,00,000 रुपये सालाना ब्याज (8.2%) 2,46,000 रुपये हर तीन महीने की कमाई 61,500 रुपये औसत मासिक आय 20,500 रुपये

यह 20,500 रुपये की राशि हर महीने आपके खर्चों के लिए एक मजबूत सहारा बनती है, जबकि आपका मूल पैसा (30 लाख) पूरी तरह सुरक्षित रहता है।

समय सीमा और निकासी के नियम

इस योजना का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का है। अगर आप इसे और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो 3 साल के लिए विस्तार (Extension) की सुविधा भी मिलती है। हालांकि, समय से पहले पैसे निकालने पर पेनल्टी का प्रावधान है, इसलिए इसे लंबी अवधि के भरोसेमंद निवेश के तौर पर देखना चाहिए। दुर्भाग्यवश यदि खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो पूरी राशि नामांकित व्यक्ति (Nominee) को सौंप दी जाती है।