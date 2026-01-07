Heavy Rainfall Warning: अगले 48 घंटे में इन 3 राज्यों में होगी भारी बारिश, 21 शहरों में होगा कोल्ड अटैक, IMD का अलर्ट

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 07 Jan, 2026 09:48 AM
Heavy Rain Alert: उत्तर और मध्य भारत में ठंड का सितम अपने चरम पर पहुंच गया है। मौसम विभाग (IMD) ने आज देश के बड़े हिस्से के लिए गंभीर चेतावनी जारी की है। जहां एक तरफ पहाड़ी राज्य बर्फ की चादर में लिपटे हैं वहीं मैदानी इलाकों में बर्फीली हवाओं (शीतलहर) ने ठिठुरन बढ़ा दी है। इस बीच दक्षिण भारत के तीन राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है।
मौसम का ताजा हाल: एक नजर में
उत्तर भारत के 21 प्रमुख शहरों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोलकाता में मंगलवार को जनवरी का सबसे ठंडा दिन (10.2°C) दर्ज किया गया जिसने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
1. उत्तर भारत: शीतलहर और कोहरे की दोहरी मार
दिल्ली-NCR: आज सुबह 11 बजे तक दिल्ली में 'खतरनाक शीतलहर' की चेतावनी है। न्यूनतम पारा गिरकर 5 डिग्री तक जा सकता है। विशेषकर दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे और अक्षरधाम इलाके में दृश्यता (Visibility) कम रहने के कारण सावधानी बरतने को कहा गया है।
उत्तर प्रदेश: लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और अयोध्या समेत कई शहरों में 15 किमी/घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलेंगी। कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रह सकती है।
पंजाब और हरियाणा: अमृतसर, बठिंडा, गुरुग्राम और सोनीपत में भीषण ठंड के साथ घना कोहरा छाया रहेगा।
2. बिहार और झारखंड: तापमान में भारी गिरावट
बिहार: पटना, गया और बक्सर में पारा 5 डिग्री तक लुढ़कने के आसार हैं। पूर्णिया और अररिया जैसे सीमांचल के इलाकों में बर्फीली हवाएं चलेंगी।
झारखंड: रांची और जमशेदपुर में पारा 5 डिग्री से नीचे जा सकता है। पलामू और लातेहार में शीतलहर का येलो अलर्ट है।
3. पहाड़ी राज्य: पाला और भारी बर्फबारी
हिमाचल प्रदेश: मनाली में न्यूनतम तापमान -1°C (कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में और भी कम) तक जाएगा। यहाँ भारी बर्फबारी की संभावना है।
उत्तराखंड: नैनीताल और चमोली जैसे जिलों में पाला (Frost) गिरने की चेतावनी है जिससे सड़क पर फिसलन बढ़ सकती है।
दक्षिण भारत: इन राज्यों में होगी बारिश
उत्तर भारत जहां जम रहा है वहीं दक्षिण में बारिश का दौर शुरू होने वाला है:
कहां: केरल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
अलर्ट: अगले 48 घंटों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।
प्रमुख शहरों का संभावित तापमान (7 जनवरी)
|शहर
|अधिकतम तापमान
|न्यूनतम तापमान
|दिल्ली
|15°C
|05°C
|मनाली
|19°C
|-01°C
|रांची
|20°C
|06°C
|जयपुर
|18°C
|06°C
|कोलकाता
|21°C
|12°C
|भोपाल
|22°C
|09°C
यात्रियों और आम जनता के लिए जरूरी सलाह
यात्रा: कोहरे के कारण ट्रेन और फ्लाइट्स के समय में बदलाव हो सकता है। हाईवे पर लो-बीम लाइट का प्रयोग करें।
सेहत: शीतलहर के दौरान गर्म कपड़ों की कई परतें पहनें। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें।
पाले से बचाव: उत्तराखंड और हिमाचल के किसान फसलों को पाले से बचाने के लिए सिंचाई का प्रबंध करें।