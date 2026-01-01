'शाहरुख खान देश का गद्दार है' BJP नेता का विवादित बयान, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

उत्तर प्रदेश के मेरठ में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के फायरब्रांड नेता संगीत सोम ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को लेकर एक विवादित बयान दिया है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान संगीत सोम ने शाहरुख खान पर तीखी टिप्पणी करते हुए उन्हें “देश का गद्दार”...

नेशनल डेस्कः उत्तर प्रदेश के मेरठ में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के फायरब्रांड नेता संगीत सोम ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को लेकर एक विवादित बयान दिया है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान संगीत सोम ने शाहरुख खान पर तीखी टिप्पणी करते हुए उन्हें “देश का गद्दार” कहा। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा का दिया हवाला

अपने भाषण में संगीत सोम ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा और अत्याचार की खबरें सामने आ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे संवेदनशील समय में कुछ लोग देश की भावनाओं को नजरअंदाज कर व्यावसायिक हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं।

आईपीएल नीलामी को लेकर लगाया आरोप

बीजेपी नेता ने कहा कि आईपीएल जैसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट में खिलाड़ियों की खरीद-फरोख्त होती है और इसी कड़ी में शाहरुख खान से जुड़ी टीम ने एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को करीब 9 करोड़ रुपये में खरीदा है। उनके मुताबिक, पड़ोसी देश में हालात खराब होने के बावजूद इस तरह के फैसले लेना देश की भावनाओं के खिलाफ है।

“जब पड़ोसी देश में हिंदुओं की हत्या हो रही हो…”

संगीत सोम ने कड़े शब्दों में कहा कि जब पड़ोसी देश में हिंदुओं की हत्या की जा रही हो, तब इस तरह की गतिविधियां ठीक नहीं हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि ऐसे लोगों को देश में रहने का नैतिक अधिकार नहीं होना चाहिए। यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

सरकार की नीतियों की जमकर तारीफ

अपने भाषण के दौरान संगीत सोम ने केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतियों की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि दोनों सरकारों के आने के बाद कानून-व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है। उन्होंने दावा किया कि योगी सरकार के कार्यकाल में अतीक अहमद जैसे बड़े अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हुई और प्रदेश में अपराधियों का नेटवर्क कमजोर पड़ा है।

क्यों आया शाहरुख खान का नाम?

गौरतलब है कि हाल ही में हुई आईपीएल नीलामी में शाहरुख खान की सह-मालिकाना वाली टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिज़ुर रहमान को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा है। इसी फैसले को लेकर संगीत सोम ने यह विवादित बयान दिया।

सोशल मीडिया पर मचा बवाल

संगीत सोम के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कई लोग इसे अनावश्यक और भड़काऊ टिप्पणी बता रहे हैं। फिलहाल शाहरुख खान या उनकी टीम की ओर से इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।