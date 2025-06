अमेरिका में भारत और भाजपा विरोधी नया एजेंडा शुरू, सिख संगठनों ने HAF के खिलाफ खोला कानूनी मोर्चा

Washington: अमेरिका में भारत और भरातीय जनता पार्टी (BJP) विरोधी नया एजेंडा शुरू किया गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित गुरुद्वारा साहिब फ्रेमोंट और कई प्रमुख सिख संगठनों ने हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन (HAF) के खिलाफ Foreign Agents Registration Act (FARA) के तहत अमेरिकी न्याय विभाग में 24 पन्नों की शिकायत दर्ज करवाई है। | सिख कार्यकर्ता सुखी चहल की रिपोर्ट के अनुसार इस शिकायत में HAF पर बिना किसी आधिकारिक पंजीकरण के भारत सरकार और भाजपा के एजेंट के रूप में काम करने का आरोप लगाया गया है। गुरुद्वारा फ्रेमोंट के सिख नेता का पुराना वीडियो भी सामने आया है जिसमें भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा है और खालिस्तान का खुला समर्थन किया जा रहा है।

Please Listen

Gurdwara Sahib Fremont condemns the defamatory statements of the Hindu American Foundation (HAF) against Sikhs and Sikh institutions. pic.twitter.com/tLKlT004TK — Satnam S Khalsa (@satnamkhalsa1) October 28, 2024