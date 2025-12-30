ट्रंप की ईरान को कड़ी चेतावनी, कहा- न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू किया तो अमेरिका फिर करेगा हमला

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान अपने परमाणु (न्यूक्लियर) कार्यक्रम को दोबारा खड़ा करने की कोशिश करता है, तो अमेरिका तुरंत उस पर फिर से हमला करेगा। यह बयान उन्होंने सोमवार को...

इंटरनेशनल डेस्कः अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान अपने परमाणु (न्यूक्लियर) कार्यक्रम को दोबारा खड़ा करने की कोशिश करता है, तो अमेरिका तुरंत उस पर फिर से हमला करेगा। यह बयान उन्होंने सोमवार को दिया।

ट्रंप यह बात उस समय कह रहे थे, जब वह फ्लोरिडा स्थित अपने मार-ए-लागो एस्टेट में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का स्वागत कर रहे थे। मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा, 'मुझे सुनने में आ रहा है कि ईरान फिर से अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा है, तो हमें उसे फिर से रोकना होगा। हम उन्हें जोरदार तरीके से कुचल देंगे।'

ट्रंप का इशारा जून महीने में ईरान पर हुए अमेरिकी हमलों की ओर था, जिनमें ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाए जाने का दावा किया गया था। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी पहले भी ईरान के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं और जरूरत पड़ी तो आगे भी पीछे नहीं हटेंगे।

हालांकि, ट्रंप ने यह भी साफ किया कि वह सिर्फ सैन्य कार्रवाई के रास्ते पर ही नहीं चलना चाहते। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब भी ईरान के साथ बातचीत और समझौते के लिए तैयार है। ट्रंप के मुताबिक,'एक अच्छा समझौता करना ज्यादा समझदारी भरा कदम होगा।'

उनका कहना था कि अगर ईरान बातचीत के रास्ते पर आता है और परमाणु कार्यक्रम को लेकर पारदर्शिता दिखाता है, तो तनाव कम हो सकता है। लेकिन अगर ईरान ने फिर से न्यूक्लियर गतिविधियां तेज कीं, तो अमेरिका सख्त कार्रवाई करेगा।

ट्रंप के इस बयान के बाद एक बार फिर पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि अमेरिका, इजरायल और ईरान के रिश्ते पहले से ही बेहद नाजुक बने हुए हैं।