Silver Price Today: चांदी की कीमतों में आई सुनामी, 2 दिन में इतने  बढ़े दाम, जानें ताजा रेट

भारतीय सर्राफा बाजार में इस समय सोने और चांदी की कीमतों में आग लगी हुई है। खासतौर पर चांदी की रफ्तार ने विशेषज्ञों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस कारोबारी हफ्ते के शुरुआती दो दिनों में ही 1 किलो चांदी की कीमत में 32,000 रुपये से ज्यादा का उछाल...

Silver price today: भारतीय सर्राफा बाजार में इस समय सोने और चांदी की कीमतों में आग लगी हुई है। खासतौर पर चांदी की रफ्तार ने विशेषज्ञों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस कारोबारी हफ्ते के शुरुआती दो दिनों में ही 1 किलो चांदी की कीमत में 32,000 रुपये से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया है।

आज के चांदी के भाव

पिछले सप्ताह के अंत में चांदी का वायदा भाव 2,87,762 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। लेकिन मंगलवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर कारोबार शुरू होते ही चांदी 3,19,949 रुपये के अब तक के सबसे उच्चतम स्तर (Life-time High) पर पहुंच गई। देखते ही देखते चांदी ने ₹3.20 लाख के स्तर को छू लिया है।

सोने में भी देखी गई जोरदार तेजी

पीली धातु यानी सोने में भी जोरदार तेजी देखी जा रही है। MCX पर सोने का भाव बाजार खुलते ही करीब 2,500 रुपये उछल गया। 5 फरवरी की एक्सपायरी वाला 24 कैरेट सोना, जो पिछले शुक्रवार को 1,42,517 रुपये पर बंद हुआ था, वह अब 1,47,500 रुपये के करीब पहुंच गया है। दो दिनों में सोने की कीमत में लगभग 5,479 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

क्यों बढ़ रहे हैं दाम? 

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, इस भारी तेजी के पीछे मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक तनाव (Geopolitical Tensions) है:

  • डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की धमकी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूरोपीय देशों पर नए टैरिफ (आयात शुल्क) लगाने की चेतावनी ने वैश्विक बाजारों में हलचल मचा दी है।
  • ग्रीनलैंड विवाद: ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को खरीदने की जिद और उससे जुड़े अंतरराष्ट्रीय विवादों ने निवेशकों को डरा दिया है।
  • सुरक्षित निवेश: जब भी दुनिया में राजनीतिक या आर्थिक अस्थिरता बढ़ती है, निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सोना और चांदी जैसे 'सेफ हेवन' (Safe Haven) एसेट्स में लगाते हैं। इससे डिमांड बढ़ती है और कीमतें आसमान छूने लगती हैं।

