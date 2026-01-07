Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | 'PM मोदी ने मुझसे पूछा था- 'सर क्या मैं आपसे मिल सकता हूं', ट्रंप का बड़ा दावा

'PM मोदी ने मुझसे पूछा था- 'सर क्या मैं आपसे मिल सकता हूं', ट्रंप का बड़ा दावा

Edited By Updated: 07 Jan, 2026 10:51 PM

sir trump s claim sir can i meet you pm modi himself spoke to me

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की लंबित रक्षा खरीद और व्यापार से जुड़े मुद्दों पर उनसे खुद संपर्क किया था। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि बातचीत के...

इंटरनेशनल डेस्कः अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की लंबित रक्षा खरीद और व्यापार से जुड़े मुद्दों पर उनसे खुद संपर्क किया था। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने उन्हें ‘Sir’ कहकर संबोधित किया।

हाउस GOP रिट्रीट में ट्रंप का बयान

हाउस GOP मेंबर्स रिट्रीट के दौरान ट्रंप ने कहा, “भारत ने अपाचे हेलिकॉप्टर ऑर्डर किए थे, लेकिन उन्हें 5 साल तक नहीं मिले। प्रधानमंत्री मोदी मुझसे मिलने आए। उन्होंने कहा, ‘Sir, may I see you please?’ और मैंने कहा—Yes!” ट्रंप ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके रिश्ते काफी अच्छे हैं।ट्रंप ने कहा, “मेरे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं,”।

टैरिफ को लेकर मोदी खुश नहीं: ट्रंप

हालांकि, ट्रंप ने यह भी दावा किया कि पीएम मोदी उनसे पूरी तरह खुश नहीं हैं, खासकर टैरिफ (आयात शुल्क) को लेकर। ट्रंप के मुताबिक, “वह मुझसे बहुत खुश नहीं हैं क्योंकि भारत अब काफी टैरिफ चुका रहा है। क्योंकि वे तेल का वह काम नहीं कर रहे।” उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने रूस से तेल खरीद में बड़ी कटौती की है। “उन्होंने रूस से तेल खरीद बहुत हद तक कम कर दी है, जैसा कि आप जानते हैं।”

ट्रंप का दावा: टैरिफ से अमेरिका अमीर हो रहा है

ट्रंप ने टैरिफ नीति का बचाव करते हुए कहा कि इससे अमेरिका को भारी आर्थिक फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा, “टैरिफ की वजह से हम अमीर हो रहे हैं। उम्मीद है लोग इसे समझते हैं।” ट्रंप ने दावा किया कि “टैरिफ के कारण 650 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम अमेरिका में आ रही है या जल्द आएगी।”

और ये भी पढ़े

अपाचे हेलिकॉप्टर डील पर क्या बोले ट्रंप?

रक्षा संबंधों पर बात करते हुए ट्रंप ने भारत की अपाचे हेलिकॉप्टर डील का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत कई सालों से अपाचे हेलिकॉप्टर का इंतजार कर रहा था। अब इस मामले में बदलाव किया जा रहा है। भारत ने 68 अपाचे हेलिकॉप्टर ऑर्डर किए हैं। हालांकि, ट्रंप ने डिलीवरी टाइमलाइन या अन्य तकनीकी जानकारी नहीं दी।

भारत पर और टैरिफ लगाने की धमकी

इससे पहले इसी हफ्ते ट्रंप ने संकेत दिए थे कि भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाए जा सकते हैं। एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, “अगर भारत रूस के तेल के मुद्दे पर सहयोग नहीं करता, तो हम टैरिफ बढ़ा सकते हैं।”

मोदी की तारीफ भी की

ट्रंप ने एक तरफ चेतावनी दी, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं। वह अच्छे आदमी हैं। उन्हें पता था कि मैं खुश नहीं था। मुझे खुश रखना जरूरी था।” ट्रंप ने यह भी जोड़ा कि “वे व्यापार करते हैं और हम बहुत जल्दी उन पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं।”

भारत पर 50% टैरिफ पहले ही लागू

ट्रंप प्रशासन ने भारतीय सामान पर कुल 50% टैरिफ लगाया है। इसमें से 25% टैरिफ खास तौर पर भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने से जुड़ा है। यह कदम अमेरिका की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत वह दूसरे देशों पर रूस के साथ ऊर्जा व्यापार कम करने का दबाव बना रहा है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!