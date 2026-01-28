वैष्णो देवी के भक्तों के लिए खुशखबरी! अब नहीं रुकेगी आपकी यात्रा, रेलवे ने लिया ये बड़ा फैसला

वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों के लिए एक खास खबर सामने आई है। उत्तर रेलवे द्वारा यात्रियो के लिए एक खास रिजर्व ट्रेन सेवा शुरु की गई है। रेलवे की इस नई सर्विस का मकसद उस समय यात्रियों को राहत देना है, जब खराब मौसम के कारण सड़क और हवाई यातायात प्रभावित...

नेशनल डेस्क: वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों के लिए एक खास खबर सामने आई है। उत्तर रेलवे द्वारा यात्रियों के लिए एक खास रिजर्व ट्रेन सेवा शुरु की गई है। रेलवे की इस नई सर्विस का मकसद उस समय यात्रियों को राहत देना है, जब खराब मौसम के कारण सड़क और हवाई यातायात प्रभावित होता है।

27 जनवरी 2026 को उत्तर रेलवे ने कटड़ा और श्रीनगर के बीच विशेष आरक्षित ट्रेन चलाई गई, जिससे सैकड़ों फंसे हुए पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली। मंगलवार सुबह यह विशेष ट्रेन अपने निर्धारित समय पर श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा स्टेशन से रवाना हुई। बर्फ की सफेद चादर को चीरते हुए इस ट्रेन ने यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक तरीके से घाटी तक पहुँचाया। उसी दिन दोपहर में यह ट्रेन श्रीनगर से कटड़ा के लिए वापस लौटी, जिसमें बड़ी संख्या में पर्यटकों ने सफर किया।

सड़क और हवाई मार्ग ठप

पिछले कुछ दिनों से जारी भारी बर्फबारी के कारण जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे (NH-44) बंद है और श्रीनगर एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम होने के कारण उड़ानें प्रभावित हैं। ऐसे में रेलवे ने वैकल्पिक मार्ग प्रदान कर यात्रियों की मुश्किलों को हल किया। यात्रियों ने रेलवे प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि कठिन मौसम में यह सेवा किसी वरदान से कम नहीं है।

इस वजह से भी लिया गया फैसला

रेलवे अधिकारियों (सीनियर डीसीएम उचित सिंघल) के अनुसार, यात्रियों की भारी भीड़ और जरूरत को देखते हुए यह फैसला लिया गया था। रेलवे ने आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में भी मौसम और मांग के अनुसार ऐसी विशेष ट्रेनें चलाई जा सकती हैं।