ऐतिहासिक पल: शाम 5 बजे महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री तौर पर शपथ लेंगी सुनेत्रा पवार

Edited By Updated: 31 Jan, 2026 02:11 PM

sunetra pawar will be sworn in as deputy chief minister at 5 pm today

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की राज्यसभा सदस्य सुनेत्रा पवार शनिवार को शाम पांच बजे यहां लोक भवन में अपने दिवंगत पति और पार्टी प्रमुख अजित पवार के स्थान पर महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। लोक भवन (पूर्व में राजभवन) ने यह...

नेशनल डेस्क: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की राज्यसभा सदस्य सुनेत्रा पवार शनिवार को शाम पांच बजे यहां लोक भवन में अपने दिवंगत पति और पार्टी प्रमुख अजित पवार के स्थान पर महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। लोक भवन (पूर्व में राजभवन) ने यह जानकारी दी। इसने बताया कि राज्यपाल आचार्य देवव्रत शाम चार बजे मुंबई पहुंचेंगे, जो अभी मसूरी में हैं।

PunjabKesari

राकांपा के विधायक दल की बैठक आज अपराह्न दो बजे शहर में होगी, जहां सुनेत्रा पवार को इसका नेता चुना जाएगा। इसके बाद वह राज्य की पहली महिला उपमुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। शनिवार सुबह बारामती से यहां पहुंचने के बाद उन्होंने पार्टी नेताओं से बातचीत की। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार में उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रहे अजित पवार की 28 जनवरी को बारामती में एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस हादसे में उनके साथ चार अन्य लोगों की भी मौत हो गई थी। 

