लोकसभा में एक चर्चा के दौरान एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की तारीफ कर रही थीं। इसी बीच सुप्रिया सुले की जुबान फिसल गई और उन्होंने किरेन रिजिजू के नहीं रहने की बात कह दी।

नेशनल डेस्क: लोकसभा में एक चर्चा के दौरान एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की तारीफ कर रही थीं। इसी बीच सुप्रिया सुले की जुबान फिसल गई और उन्होंने किरेन रिजिजू के नहीं रहने की बात कह दी। इस पर रिजिजू ने मजाकियां लहजे में कहा कि मैं अभी जिंदा हूं। हालांकि सुप्रिया सुले ने अपनी भूल को सुधारते हुए इस पर माफी मांगी। सुप्रिया सुले रिजिजू की उस समय की तारीफ कर रहीं थी जब वे खेल मंत्री थे।

I am very much alive and performing my duty @supriya_sule Ji..

Lighter note apart, thank you for the pleasant words because the spirit of sports transcend beyond politics and ideology to make one #TeamIndia pic.twitter.com/UsCRf1VBV0