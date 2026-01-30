Main Menu

प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले अजित पवार के उत्तराधिकारी को लेकर संजय राउत ने कह दी ये बड़ी बात

30 Jan, 2026 04:07 PM

talking about ajit pawar successor at this time is inhumane says sanjay raut

शिवसेना (उबाठा) सांसद संजय राउत ने अजित पवार के निधन के तुरंत बाद उनके उत्तराधिकारी पर चर्चा को अमानवीय बताया। उन्होंने कहा कि दुख की घड़ी में नेतृत्व की बातें करना इंसानियत के खिलाफ है। विमान हादसे में अजित पवार के निधन से राकांपा में नेतृत्व का...

नेशनल डेस्क : शिवसेना (उबाठा) के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री अजित पवार के दुखद निधन के तुरंत बाद उनके उत्तराधिकारी के बारे में बात करना ''अमानवीय'' है। पुणे जिले के बारामती में विमान दुर्घटना में पवार के निधन के एक दिन बाद बृहस्पतिवार को राकांपा के भीतर उनकी पत्नी सुनेत्रा के लिए राज्य मंत्रिमंडल में जगह की मांग उठने लगी, और कुछ नेताओं ने सुझाव दिया कि उन्हें पार्टी का नेतृत्व भी करना चाहिए।

PunjabKesari

राकांपा, भाजपा नीत सत्तारूढ़ महायुति का घटक दल है। राउत ने कहा, ''इस (नेतृत्व) मुद्दे पर बात करना अमानवीय है। अगर किसी ने भी यह मुद्दा उठाया है, तो उसमें जरा भी इंसानियत नहीं है। चाहे वो मंत्री हों या विधायक। उस महिला (अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा) ने अपने पति को खो दिया है। वह (सुनेत्रा पवार की) अब भी दुख में हैं।'' वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामती से हारने वाली सुनेत्रा पवार वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं।

PunjabKesari

अजित पवार बारामती विधानसभा सीट से विधायक थे। अजित पवार (66) का बुधवार को एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया, जिससे उनकी पार्टी में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है। उनके निधन के बाद, वरिष्ठ नेता शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा (शप) और प्रतिद्वंद्वी दल के विलय की चर्चाओं में तेजी आई है।

