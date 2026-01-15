दिल्ली हवाई अड्डा पर एअर इंडिया के A350 विमान के दाहिने इंजन को पहुंचा नुकसान

दिल्ली एयरपोर्ट पर घने कोहरे के बीच एअर इंडिया के ए350 विमान के दाहिने इंजन को कार्गो कंटेनर से टकराने के कारण नुकसान पहुंचा। यह घटना न्यूयॉर्क जाने वाली उड़ान के दिल्ली लौटने के बाद हुई। विमान को जांच के लिए सेवा से हटाया गया है। सभी यात्री और क्रू...

नेशनल डेस्क : दिल्ली हवाई अड्डा पर बुधवार सुबह घने कोहरे के बीच, कार्गो कंटेनर के टकराने से एअर इंडिया के एक ए350 विमान का दाहिना इंजन क्षतिग्रस्त हो गया। सूत्रों ने यह जानकारी दी। एयरलाइन ने कहा कि विमान को विस्तृत जांच के लिए उड़ान सेवा से अस्थायी रूप से हटा दिया गया है और ए350 विमान की उड़ान वाले कुछ मार्गों पर संभवत: व्यवधान आ सकता है।

एयरलाइन ने एक बयान में कहा, ‘‘एअर इंडिया ने पुष्टि की है कि दिल्ली से न्यूयॉर्क (जेएफके) जाने वाली उड़ान एआई101 को ईरान के हवाई क्षेत्र के अप्रत्याशित रूप से बंद होने के कारण उड़ान भरने के तुरंत बाद, दिल्ली लौटना पड़ा, जिससे उसका निर्धारित मार्ग प्रभावित हुआ। दिल्ली में उतरने पर, घने कोहरे के बीच, विमान को टर्मिनल तक ले जाने के दौरान यह एक वस्तु से टकरा गया, जिसके परिणामस्वरूप उसके दाहिने इंजन को नुकसान पहुंचा।'' बयान के अनुसार, ‘‘विमान को निर्धारित पार्किंग स्थल पर सुरक्षित रूप से खड़ा कर दिया गया, जिससे विमान में सवार सभी यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित हुई।"

सूत्रों ने बताया कि लैंडिंग के बाद, विमान के दाहिने इंजन से कार्गो कंटेनर टकरा गया, जिससे इंजन को काफी नुकसान हुआ। यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हुए, एयरलाइन ने कहा कि वह उनकी प्राथमिकता के अनुसार वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था और टिकट की रकम वापस करने के अलावा उनकी सहायता करने के लिए तत्परता से कदम उठा रही है।