    3. | इन किसानों के नहीं मिलेगी PM Kisan Yojana की 22वीं किस्त, जानें इसके पीछे की बड़ी वजह

इन किसानों के नहीं मिलेगी PM Kisan Yojana की 22वीं किस्त, जानें इसके पीछे की बड़ी वजह

Edited By Updated: 03 Jan, 2026 12:09 PM

these farmers will not receive the 22nd installment of the pm kisan yojana

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है। अब तक 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं और किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। संभावना है कि यह किस्त फरवरी 2026 के अंत तक जारी हो सकती है। e-KYC,...

नेशनल डेस्क : केंद्र सरकार किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चला रही है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की मदद दी जाती है, जो 2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।

अब तक इस योजना की 21 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। पिछली किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी हुई थी, जिसमें 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 2,000 रुपये ट्रांसफर किए गए थे। इसके बाद से किसान 22वीं किस्त की तारीख का इंतजार कर रहे हैं।

यह भी पढ़ें - इस भाजपा MLA का हुआ निधन, बीच मीटिंग में आया हार्ट अटैक

22वीं किस्त कब आ सकती है?

सरकार ने अभी तक 22वीं किस्त की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संभावना जताई जा रही है कि यह किस्त फरवरी 2026 के अंत तक जारी की जा सकती है। अगर ऐसा होता है, तो नए साल की शुरुआत में किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है।

इन किसानों की किस्त रुक सकती है

सरकार के नियमों के मुताबिक, जिन किसानों ने जरूरी प्रक्रियाएं पूरी नहीं की हैं, उन्हें 22वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं:

और ये भी पढ़े

  • e-KYC पूरी न होना: जिन किसानों ने अब तक e-KYC नहीं करवाई है, उन्हें अगली किस्त नहीं मिलेगी।
  • आधार-बैंक लिंक न होना: अगर बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या DBT सेवा एक्टिव नहीं है, तो पैसा ट्रांसफर नहीं होगा।
  • बैंक डिटेल में गलती: अकाउंट नंबर या IFSC कोड गलत होने पर भी किस्त अटक सकती है।
  • लाभार्थी सूची से नाम हटना: दस्तावेजों में गड़बड़ी या जानकारी अपडेट न होने पर नाम सूची से हट सकता है।
  • फार्मर रजिस्ट्री अधूरी होना: आगे चलकर केवल उन्हीं किसानों को लाभ मिलेगा, जिनका नाम फार्मर रजिस्ट्री में दर्ज होगा।

कैसे जांचें अपना स्टेटस?

किसान आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर घर बैठे अपना लाभार्थी स्टेटस देख सकते हैं। यहां यह भी जांचा जा सकता है कि बैंक, आधार और e-KYC से जुड़ी जानकारी सही है या नहीं।

किसानों के लिए जरूरी सलाह

किसानों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते e-KYC पूरी कर लें, आधार-बैंक लिंकिंग जांच लें, लाभार्थी सूची में अपना नाम कंफर्म करें और फार्मर रजिस्ट्री जरूर करवा लें। इससे 22वीं किस्त जारी होते ही 2,000 रुपये सीधे खाते में बिना किसी रुकावट के पहुंच सकेंगे।


 

