Bank Robbery German: सुरंग के रास्ते बैंक में घुसे चोर, 3000 लॉकर तोड़ 300 करोड़ की डकैती कर ऑडी में फरार, एजेंसियों की उड़ा दी नींद

इंटरनेशनल डेस्क: जर्मनी से एक ऐसी बैंक डकैती की खबर आई है, जिसे सुनकर किसी हॉलीवुड सस्पेंस फिल्म की याद आ जाए। नए साल के जश्न में डूबे पश्चिमी जर्मनी के गेल्सेनकिर्चेन (Gelsenkirchen) शहर में शातिर चोरों ने एक बैंक की तिजोरी को पूरी तरह खाली कर दिया। यह कोई मामूली चोरी नहीं थी, बल्कि करीब 300 करोड़ रुपये (30 मिलियन यूरो) का एक ऐसा "परफेक्ट क्राइम" था, जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है।

इस हैरतअंगेज लूट की पूरी कहानी इन 5 पॉइंट्स में समझें:

1. छुट्टियों का उठाया फायदा

वारदात को अंजाम देने के लिए चोरों ने क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच के उस समय को चुना जब बैंक कई दिनों तक बंद था। सन्नाटे का फायदा उठाते हुए लुटेरों ने बेहद इत्मीनान से इस काम को अंजाम दिया। पुलिस का मानना है कि इसके पीछे किसी बहुत बड़े और पेशेवर अंतरराष्ट्रीय गिरोह का हाथ हो सकता है।

2. पार्किंग के रास्ते 'सर्जिकल स्ट्राइक'

चोरों ने बैंक में दाखिल होने के लिए मुख्य दरवाजे का नहीं, बल्कि अंडरग्राउंड पार्किंग सुरंग का रास्ता चुना। भारी-भरकम ड्रिलिंग मशीनों के साथ वे पार्किंग में घुसे और कंक्रीट की मजबूत दीवार को काटकर सीधे 'वॉल्ट एरिया' (तिजोरी वाले कमरे) में पहुंच गए। उनकी योजना इतनी सटीक थी कि उन्हें पता था कि दीवार के किस हिस्से को काटने से वे सीधे खजाने तक पहुंचेंगे।

3. 3000 लॉकरों पर बरपा कहर

तिजोरी के अंदर पहुंचते ही उन्होंने एक के बाद एक 3,000 से ज्यादा निजी लॉकर तोड़ डाले। इन लॉकरों में न सिर्फ कैश था, बल्कि ग्राहकों का पुश्तैनी सोना और करोड़ों के गहने भी रखे थे। अनुमान है कि हर लॉकर से औसतन 10 लाख रुपये से ज्यादा की संपत्ति चोरी हुई है। कई ग्राहकों का तो यह भी कहना है कि उनके लॉकर में इंश्योरेंस की रकम से कहीं ज्यादा का माल था, जो अब मिट्टी में मिल गया है।

4. चोरी की गाड़ी और फर्जी नंबर प्लेट

पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में एक काले रंग की Audi RS6 कार मिली है, जो तड़के सुबह पार्किंग से निकलती दिखी। पुलिस ने पाया कि उस पर लगी नंबर प्लेट भी चोरी की थी, जिसे जर्मनी के ही हनोवर शहर से गायब किया गया था। कार में बैठे लोग नकाबपोश थे, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है।

5. फायर अलार्म ने खोला राज

इस मेगा डकैती का पता तब चला जब सोमवार को बैंक बिल्डिंग में अचानक फायर अलार्म बज उठा। जब फायर ब्रिगेड और पुलिस वहां पहुंची, तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। पूरा वॉल्ट एरिया मलबे और टूटे हुए लॉकरों से भरा पड़ा था।



