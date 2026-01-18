हरिद्वार में कार और ई-रिक्शा की भीषण टक्कर, 3 लोगों की मौत, 4 अन्य घायल

उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में रविवार को एक कार और एक ई-रिक्शा की आमने-सामने की भीषण टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गयी जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि लक्सर मार्ग पर फेरूपुर गांव में हुआ हादसा...

नेशनल डेस्क: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में रविवार को एक कार और एक ई-रिक्शा की आमने-सामने की भीषण टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गयी जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि लक्सर मार्ग पर फेरूपुर गांव में हुआ हादसा इतना भीषण था कि अनियंत्रित कार से टकराने के बाद ई-रिक्शा के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद मची चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और पुलिस को दुर्घटना की सूचना दी।



पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को वाहन से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। हरिद्वार के नगर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप ने बताया कि घटना में तीन लोगों की मौत हो गयी। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान फेरूपुर निवासी कार चालक विकास कुमार, रुड़की निवासी चरण सिंह और लक्सर के नसीरपुर खुर्द के रहने वाले ई-रिक्शा चालक आस मुहम्मद के रूप में हुई है।



अधिकारी ने बताया कि हादसे में चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद निवासी नीरज, बिहार के मोतिहारी निवासी रणजीत, हरिद्वार के दिव्यांशु और नैंसी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि प्रथमदृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि कार की तेज रफ्तार हादसे का कारण है। अधिकारी ने बताया कि हालांकि जांच की जा रही है, जिसके बाद ही स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकेगा।